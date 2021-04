Αθλητικά

“Όρθια” έμεινε η ΑΕΛ στη Λαμία

Δοκάρια και Νάγκι “έσωσαν” τους Λαρισαίους στο “Αθ. Διάκος”.

Ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) έμειναν η Λαμία και η ΑΕΛ στο «Αθ. Διάκος» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ, με τους φιλοξενούμενους να αποσπούν έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή τους στην κατηγορία, χάρις στις εντυπωσιακές επεμβάσεις του γκολκίπερ τους Γκέργκελι Νάγκι.

Σχεδόν «καθάρισε» με την παραμονή της η Λαμία που είχε και δύο δοκάρια με τον Ντέλετιτς, «έπιασε» τον Παναιτωλικό στους 24 βαθμούς η ΑΕΛ κι όλα θα κριθούν στις τελευταίες τρεις «στροφές» των πλέι-άουτ.

Το ματς είχε πολύ ένταση απ’ το πρώτο λεπτό, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τα ηνία του αγώνα από νωρίς. Στο 7’ ο Νάγκι κοντοστάθηκε και δεν έκανε έξοδο σε ένα γέμισμα του Σκόνδρα και ο Ντέλετιτς πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα, όμως οι αμυντικοί της ΑΕΛ έδιωξαν την τελευταία στιγμή προ του Καραμάνου.

Πέντε λεπτά αργότερα (12’) ο Στίφλερ δοκίμασε το πόδι του έξω απ’ την περιοχή έπειτα από απομάκρυνση της άμυνας της Λαμίας, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο άουτ. Στο 23’ ο Άνχελ Μαρτίνεθ έπιασε εντυπωσιακό σουτ με εξωτερικό φάλτσο, όμως ο Νάγκι «απογειώθηκε» και με καταπληκτική επέμβαση κράτησε το «μηδέν» στην εστία του.

Η Λαμία ανέβασε κι άλλο την πίεσή της και στο 28’ από γύρισμα του Καραμάνου, αρχικά ο Τζανδάρης κι εν συνεχεία ο Μπεχαράνο δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από κοντά, διότι οι Τσόσιτς και Στίφλερ έβαλαν καθοριστικές κόντρες στις προσπάθειές τους.

Στο 31’ ο Ντέλετιτς εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ απ’ τα 30 μέτρα, με τη μπάλα να χτυπάει στη συμβολή των δοκαριών του Νάγκι και να απομακρύνεται απ’ τους αμυντικούς της ΑΕΛ. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το ματς πήρε «φωτιά». Αρχικά ο Γιακομόφσκι δοκίμασε ένα σουτ από πολύ μακριά στο 45’, όμως ο Επασί ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Ντέλετιτς έπιασε γυριστό σουτ στην κίνηση, όμως ο Νάγκι έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή απόκρουση, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι και κόρνερ. Στην αμέσως επόμενη φάση, ξανά ο Ντέλετιτς με κοντινή κεφαλιά «σημάδεψε» πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λαμία συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας, όμως δεν έφτανε το ίδιο εύκολα στην περιοχή της ΑΕΛ. Στο 70’ από διώξιμο της μπάλας, ο Μαξιμένκο έκανε κάκιστο υπολογισμό, ο Ντέλετιτς βρήκε αυτή τη φορά δίκτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, διότι στο ξεκίνημα της φάσης ήταν οφσάιντ.

Στο 84’ από εκτέλεση φάουλ του Γιακιμόφσκι, ο Τσόσιτς έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Επασί έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά κι απέκρουσε στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Βύντρα, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Σκόνδρας, Τζανδάρης, Μπιάρνασον (21’ λ.τρ. Ρόμανιτς), Μπεχαράνο, Μαρτίνεθ, Ντέλετιτς (89’ Βασιλακάκης), Καραμάνος.

ΑΕΛ (Τζιαλούκα Φέστα): Νάγκι, Μπέρτος (88’ Καρανίκας), Τσόσιτς, Μαξιμένκο, Γιακιμόφσκι, Κολομπίνο (61’ Μιλοσάβλιεβιτς), Στίφλερ (72’ Πινακάς), Νικολιάς (46’ Μπεν-Χατίρα), Ακούνια, Μουκαντζό (46’ Ζίζιτς), Ντουρμισάι.

