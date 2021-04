Κοινωνία

Ιερώνυμος για Πάσχα: δεν πιστεύω ότι θα πάμε στα χωριά μας

Τι είπε για τις συζητήσεις με τον πρωθυπουργό. Πώς θα γίνει η περιφορά του Επιταφίου και πώς θα γιορτάσουμε την Ανάσταση.

«Βρήκαμε μια λύση, να κάνουμε ένα συμψηφισμό ώστε να μην ταράξουμε τα πράγματα. Με μέτρα και περισσότερη ελευθερία, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στα χωριά μας», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το Πάσχα και τον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών και αφού είχε προηγηθεί η συνομιλία του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επ' αυτού, διευκρίνισε ότι «Το θέμα δεν είναι μόνο ότι θέλουμε να πάμε και δεν μας αφήνουν, αλλά κάποιοι φοβούνται (σ.σ. για τη μετάδοση του ιού) κυρίως στα νησιά. Ας κάνουμε υπομονή, πιστεύω ο Μάιος θα είναι καλύτερος».

Αναφορικά με την περιφορά του Επιταφίου, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας έκανε γνωστό ότι «Θα γίνει γύρω από τον ναό».

Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο των εγκαινίων της επετειακής έκθεσης της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

