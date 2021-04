Αθλητικά

Euro 2020: Η UEFA αποφασίζει για 3 πόλεις

Οι εναλλακτικές επιλογές για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Του Μανώλη Μανή

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στην Ελβετία με θέμα και τις διοργανώτριες πόλεις του EURO 2020.

Στην εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας παρουσιάστηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για τους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε Μπιλμπάο, Δουβλίνο και Μόναχο, στις πόλεις δηλαδή που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη παρουσία θεατών.

Πλέον θα εξεταστούν οι επιλογές και οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν σε τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/4.

