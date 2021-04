Αθλητικά

NBA - Σκότι Πίπεν: πέθανε ο πρωτότοκος γιος του

Τεράστιο σοκ προκάλεσε στην παγκόσμια μπασκετική κοινότητα, η είδηση του θανάτου του μεγαλύτερου γιου του Σκότι Πίπεν, Άντρον σε ηλικία 33 ετών την Κυριακή (18/04).

«Είμαι συντετριμμένος και μοιράζομαι μαζί σας, ότι χθες, είπα “αντίο” στον πρωτότοκο γιό του Άντρον» έγραψε ο 55χρονος θρύλος του NBA, στο Instagram, προσθέτοντας κοινές φωτογραφίες με τον γιο του. Ο Σκότι Πίπεν δεν ανέφερε την αιτία του θανάτου του γιου του, ωστόσο τόνισε πως υπέφερε από άσθμα.

«Οι δυο μας μοιραστήκαμε την αγάπη για το μπάσκετ και είχαμε αμέτρητες συζητήσεις για το παιχνίδι. Ο Άντρον υπέφερε από χρόνιο άσθμα και αν δεν το είχε, πιστεύω πραγματικά ότι θα είχε φτάσει στο ΝΒΑ. Δεν το άφησε ποτέ να του ρίξει το ηθικό, αλλά ήταν πάντα πολύ θετικός. Δούλεψε σκληρά και είμαι τόσο περήφανος για τον άντρα που έγινε».

Ο Antron εμφανίστηκε σε τρία παιχνίδια την σεζόν 2008/09 για το Texas A & M-International. Ένας γκαρντ σχεδόν δύο μέτρων που αγωνίστηκε επίσης στο South Georgia Technical College. «Μια ευγενική καρδιά και μια όμορφη ψυχή έφυγαν πολύ νωρίς», έγραψε ο πατέρας του. «Σ 'αγαπώ, γιέ μου, ξεκουράσουμε μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

Ο Πίπεν, έξι φορές πρωταθλητής με τους Σκάγο Μπουλς, είχε οκτώ παιδιά. Η κόρη του Τάιλερ πέθανε εννέα ημέρες μετά τη γέννησή της το 1994. Ένας άλλος γιος, ο Σκότι Πίπεν Τζούνιορ, δήλωσε συμμετοχή στα ντραφτ του ΝΒΑ για το 2021 αυτόν τον μήνα, αλλά άφησε ανοιχτές τις επιλογές του για να επιστρέψει στο Βάντερμπιλτ.

