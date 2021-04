Life

Η απάντηση του Chris Σταμούλη στον Δημήτρη Ουγγαρέζο μετά την δημόσια συγγνώμη

Η αντίδραση μέσα από “To Πρωινό” και η απόκριση του νεαρού δικηγόρου.

Σήμερα Δευτέρα μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό”, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Chris Σταμούλη.

Όλα ξεκίνησαν μετά από μερικά σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής, με αφορμή συνέντευξη του πρώην παίκτη του Survivor που προβλήθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ενόχλησαν τον Chris Σταμούλη, ο οποίος απαίτησε να του ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Αυτή ήρθε σήμερα το πρωί, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό»

Ο Chris Σταμούλης βλέποντας και ακούγοντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, λίγη ώρα μετά θέλησε να απαντήσει.

