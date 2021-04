Πολιτική

Nέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης: Οι κοινές θέσεις των MED 5

Tηλεδιάσκεψη του Νότη Μηταράκη με τον ΥΠΕΣ της Πορτογαλίας, Eduardo Cabrita.

Τηλεδιάσκεψη με τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Υπουργό Εσωτερικών της Πορτογαλίας, κ. Eduardo Cabrita, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης ενημέρωσε τον Πορτογάλο ομόλογό του για τα αποτελέσματα της πρόσφατης Υπουργικής Διάσκεψης των πέντε Μεσογειακών κρατών - μελών πρώτης γραμμής της ΕΕ (MED 5) στην Αθήνα, με αντικείμενο τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και ανέδειξε τα κύρια σημεία συμφωνίας των MED 5, όπως αποτυπώθηκαν και στην Κοινή Διακήρυξη της Αθήνας.

Ειδικότερα, ο Νότης Μηταράκης υπογράμμισε την ανάγκη για αποτελεσματική εξωτερική δράση της Ε.Ε. έναντι των τρίτων κρατών καταγωγής και διέλευσης με σκοπό την πρόληψη των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, τη σημασία σύστασης ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και βέβαια την αναγκαιότητα για ουσιαστική αλληλεγγύη εκ μέρους όλων των κ-μ με σκοπό την επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας και την άρση του δυσανάλογου βάρους που επωμίζονται τα κράτη - μέλη πρώτης υποδοχής.

Ο Πορτογάλος Υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Μηταράκη για την ενημέρωση που του παρείχε, δηλώνοντας ότι η χώρα του, που ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία της ΕΕ, συμμερίζεται τις προτεραιότητες τις προτεραιότητες των χωρών του Νότου και εργάζεται για την αναζήτηση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων που θα συμπεριλαμβάνουν μια ισχυρή δέσμευση αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Με την ευκαιρία της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Cabrita προσκάλεσε τον κ. Μηταράκη να παρευρεθεί στην Υπουργική Σύνοδο της ΕΕ για τη συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στη Λισσαβόνα στις 11 Μαΐου, πρόσκληση που αποδέχθηκε ο Έλληνας Υπουργός.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν και διμερείς συνομιλίες για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου της Λισσαβόνας.

