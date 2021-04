Life

O Ράσελ Κρόου ετοιμάζει μυστικό γάμο: Ποια του έκλεψε την καρδιά;

Ο ηθοποιός δείχνει να διανύει την καλύτερη φάση της ζωής του.

Ο Ράσελ Κρόου ετοιμάζεται μυστικά για να ντυθεί γαμπρός.

Εννέα χρόνια μετά τον χωρισμό του του με τη σύζυγό του, ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζεται να παντρευτεί τη νέα του σύντροφο.

Μάλιστα, ο 57χρονος ηθοποιός φαίνεται ότι έχει μπει σε εντατικό πρόγραμμα απώλειας βάρους προκειμένου να επαναφέρει το σώμα του, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αρκετά περιττά κιλά.

«Ο Ράσελ Κρόου κάνει ό, τι μπορεί για να χάσει τα κιλά», λένε άτομα από το περιβάλλον του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγαπημένη του είναι μόλις 30 ετών και γυμνάστρια στο επάγγελμα.

