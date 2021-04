Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: η Ελισάβετ και τα γενέθλια με “σπάσιμο” των παραδόσεων

Μετά την απώλεια του επί δεκαετίες συντρόφου της, η βασίλισσα Ελισάβετ θα γιορτάσει με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα γενέθλια της.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ θα γιορτάσει τα 95α γενέθλιά της στην Τετάρτη. Όμως το γεγονός αυτό δεν θα συνοδεύεται από κάποια λαμπερή και εντυπωσιακή εορταστική τελετή. Τόσο λόγω του πένθους για τον Πρίγκιπα Φίλιππο του οποίου η κηδεία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, όσο και λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βασίλισσα θα γιορτάσει τα 95α γενέθλιά της με ένα ήσυχο γεύμα με στενά μέλη της οικογένειας στο Κάστρο του Windsor την Τετάρτη.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες της συγκέντρωσης αναμένεται να παραμείνουν ιδιωτικές καθώς η Βασίλισσα σηματοδοτεί τα πρώτα της γενέθλια σε περισσότερες από επτά δεκαετίες χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο να είναι δίπλα της.

Έτσι κάποιες εορταστικές συνήθειες για τα γενέθλια της Βασίλισσας, φέτος δεν θα πραγματοποιηθούν, όπως άλλωστε συνέβη, λογω κορονοϊού και πέρσι.

