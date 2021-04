Αθλητικά

Η Λίβερπουλ σκόνταψε κόντρα στη Λιντς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «κόκκινοι» έχασαν πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια τους να μπουν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, στον απόηχο της «βόμβας» της European Super League.

Τα μπλουζάκια που φόρεσαν οι παίκτες της Λιντς στην προθέρμανση του αγώνα με την Λίβερπουλ είχαν τυπωμένο το σλόγκαν «κερδίστε το», κάτω από ένα σήμα του Champions League.

Η κίνηση από τα «παγώνια» ήταν μία μορφή αντίδρασης στην δημιουργία της European Super League, με τους «κόκκινους» να μην φεύγουν με το «διπλό» από το «Έλαντ Ρόουντ» και με το τελικό 1-1 να μένουν... πίσω στη μάχη της κατάκτησης της 4ης θέσης που οδηγεί στους ομίλους του Champions League 2021/2022.

Ακόμη, πάντως, κι αν στο φινάλε της σεζόν η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατακτήσει την 4η προνομιούχο θέση κανείς δεν γνωρίζει ακόμη, εάν θα είναι παρούσα στα γκρουπ της επόμενης διοργάνωσης, σε περίπτωση που προχωρήσει οριστικά η European Super League.

Η χθσινοβραδινή ήταν η πρώτη γκέλα της Λίβερπουλ μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες.

Ειδήσεις σήμερα

Δίκη Τζορτζ Φλόιντ: Η ώρα της απόφασης για τη δολοφονία του

ΗΠΑ – Ρωσία: άρωμα… ψυχρού πολέμου με φόντο την Ουκρανία

Καιρός: ήλιος, ζέστη αλλά και βροχές την Τρίτη