Κόσμος

ΗΠΑ – Ρωσία: άρωμα… ψυχρού πολέμου με φόντο την Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν τη Ρωσία για απρόκλητη κλιμάκωση στην Κριμαία. Η ΕΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν παραταχθεί στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η διπλωματία των ΗΠΑ κατήγγειλε χθες Δευτέρα την «απρόκλητη κλιμάκωση» που αντιπροσωπεύει κατ’ αυτήν η απόφαση της Ρωσίας να επιβάλει περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα πολεμικών και κρατικών σκαφών σε τρεις περιοχές ανοικτά της Κριμαίας, με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πρόκειται για «νέα απρόκλητη κλιμάκωση στην εκστρατεία που διεξάγει το τρέχον διάστημα η Μόσχα με σκοπό να εξασθενίσει και να αποσταθεροποιήσει την Ουκρανία», ανέφερε ο Νεντ Πράις, υπογραμμίζοντας τη «βαθιά ανησυχία» της Ουάσιγκτον και καλώντας εκ νέου τη Μόσχα να αποσύρει τα επιπλέον στρατεύματα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα.

Την Παρασκευή, η Ρωσία ανακοίνωσε πως «αναστέλλει» για έξι μήνες, από την 24η Απριλίου ως την 31η Οκτωβρίου, «τη διέλευση από τα χωρικά ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα πολεμικά πλοία και άλλα κρατικά σκάφη».

Η απαγόρευση αφορά τρεις θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένου του «τριγώνου» ανοικτά της χερσονήσου Κερτς, κοντά στο ομώνυμο στενό, που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα και θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών και χάλυβα.

Η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία έχει φθάσει σε κρεσέντο εδώ και εβδομάδες, με το Κίεβο να κατηγορεί τη Μόσχα πως αναζητεί casus belli για να προχωρήσει σε εισβολή το Κρεμλίνο να κατηγορεί το Κίεβο πως ετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ «καλούν τη Ρωσία να σταματήσει να παρενοχλεί πλοία στην περιοχή και να μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων της κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία», ανέφερε ο Νεντ Πράις.

Οι χώρες-μέλη του NATO εξέφρασαν την Παρασκευή την «ανησυχία» τους για τα ναυτικά γυμνάσια της Ρωσίας και αξίωσαν η Μόσχα να εγγυηθεί «ελεύθερη πρόσβαση» στα Ουκρανία λιμάνια της Αζοφικής Θάλασσας.

Οι ρωσικές δυνάμεις στα ουκρανικά σύνορα – πάνω από 100.000 στρατιώτες, κατά εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης – είναι μεγαλύτερες από αυτές που είχαν συγκεντρωθεί στη διάρκεια της εισβολής στην Κριμαία το 2014, εκτίμησε το αμερικανικό Πεντάγωνο χθες Δευτέρα.

Ειδήσεις σήμερα

Δίκη Τζορτζ Φλόιντ: Η ώρα της απόφασης για τη δολοφονία του

Η Λίβερπουλ σκόνταψε κόντρα στη Λιντς

Καιρός: ήλιος, ζέστη αλλά και βροχές την Τρίτη