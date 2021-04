Κοινωνία

Έγκλημα στο Κορωπί: η μαρτυρία συγγενή της οικογένειας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τους λόγους που όπλισαν το χέρι του πατέρα και τι έγινε το μοιραίο πρωινό.

Για το έγκλημα στο Κορωπί, όπου πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τον γιό του, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», συγγενής της οικογένειας.

Ο ξάδερφος του θύτη και θείος του θύματος, είπε ότι τόσο ο παιδοκτόνος όσο και ο αδικοχαμένος γιός του, ήταν από τα καλύτερα παιδία και γενικά η οικογένεια τους ήταν από τις καλύτερες στην περιοχή.

Σε ότι αφορά τις συνθήκες της δολοφονίας είπε ότι ο γιός είχε έρθει πολύ αργά στο σπίτι που έμενε μαζί με τον πατέρα του, πιθανότατα από κάποια διασκέδαση και απέδωσε την τραγωδία στην κακιά στιγμή, αρνούμενος ότι υπήρχαν έντονα προβλήματα αλκοολισμού στο θύμα που δημιουργούσαν συνεχείς αιτίες προστριβής με τον πατέρα του όπως ακούστηκε χθες.

Συμπλήρωσε δε πως ο παιδοκτόνος είχε βγει πρόσφατα από νοσοκομείο όπου είχε παραμείνει επί 35 ημέρες στην εντατική και κυκλοφορούσε με την βοήθεια ενός πι.

