Τζανάκης για Πάσχα: απομακρύνεται το ενδεχόμενο μετακίνησης

Οι αποφάσεις για το Πάσχα, τα κορονοπάρτι στις πλατείες και οι κίνδυνοι από τον καθηγητή Πνευμονολογίας. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών Αττικής στον ΑΝΤ1.

«Δύσκολη» χαρακτήρισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νικόλαος Τζανάκης την απόφαση που θα κληθούν να πάρουν τις επόμενες μέρες τα μέλη της Επιτροπής για τις μετακινήσεις το Πάσχα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο καθηγητής είπε πως «απομακρύνεται το ενδεχόμενο για το Πάσχα» σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους».

«Επιδημιολογικά είναι καλύτερα η μετακίνηση προς τα χωριά με μέτρα, γιατί το αντίθετο σημαίνει συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα σπίτια. Από την άλλη, κερδίζουμε ότι, δε θα διασπαρεί ο ιός σε περιοχές που είναι με χαμηλό φορτίο», εξέφρασε την άποψη, θέτοντας και το δίλημμα.

Παρατήρησε, ωστόσο ότι, «αν αποδώσεις την ευθύνη στον άνθρωπο και τους πει να προσέχει, θα προσέξει».

«Ό,τι αποφασίσει η Επιτροπή, θα πρέπει να το ακούσουμε και να προσέξουμε, ώστε να είναι αυτό το τελευταίο Πάσχα που θα γιορτάσουμε έτσι», τόνισε σχετικά με το Πάσχα.

Όσο αφορά στα «κορονοπάρτι» σε πλατείες όλης της χώρας, που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, σχολίασε πως «η συγκέντρωση κόσμου, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, ισοδυναμεί με συγκεντρώσεις σε εσωτερικό χώρο».

«Αν τους αφήσουμε, οι δείκτες θα ανέβουν», συμπλήρωσε.

Ρήγας: Από το μηδενική ανοχή, πήγαμε στο διακριτική παρακολούθηση

Ο αντιπρόεδρος Αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, από πλευράς του σχολιάζοντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τις συγκεντρώσεις σε πλατείες είπε πως οι αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν τόσο για την απουσία όσο και για την παρουσία τους.

«Η Αστυνομία μετουσιώνει τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας : Από το μηδενική ανοχή, πήγαμε στο διακριτική παρακολούθηση».

