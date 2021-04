Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: νέο εφιαλτικό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Η Ινδία μετατρέπεται στο νέο hotspot της πανδημίας. Για έκτη συνεχόμενη μέρα, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τις 200.000.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 259.170 κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός μειωμένος από το ρεκόρ της προηγουμένης (273.810) μεν, αλλά πολύ πάνω από το όριο των 200.000, για έκτη συνεχόμενη ημέρα.

Το ίδιο διάστημα, διαπιστώθηκαν οι θάνατοι άλλων 1.761 ασθενών με την COVID-19, αριθμού άνευ προηγουμένου μέσα σε μια μέρα από την εκδήλωση της πανδημίας στη χώρα της Ασίας, με τον απολογισμό των θυμάτων να ξεπερνά έτσι το επίπεδο των 180.000 και να φθάνει τους 180.530 νεκρούς μέχρι εδώ.

Στην Ινδία των 1,3 δισεκ. κατοίκων καταγράφονται ο τέταρτος βαρύτερος απολογισμός θυμάτων της πανδημίας και ο δεύτερος υψηλότερος αριθμό μολύνσεων στον κόσμο.

