Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 55-59

Το χρονοδιάγραμμα για τους εμβολιασμούς των επόμενων ημερών. Εν αναμονή για τις αποφάσεις σχετικά με τα εμβόλια Johnson & Johnson και Astra Zeneca.

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού πολιτών με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου στην κατηγορία Β και έχουν ήδη κλειστεί 153.000 ραντεβού. Επόμενοι που θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού είναι όσοι ανήκουν στις ηλικίες 55-59 ετών και οι εκπαιδευτικοί, για τους οποίους ανοίγουν τα ραντεβού την Τετάρτη 21 Απριλίου. Ακολούθως, το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 50-54 ετών.

Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει περισσότεροι από 2.530.000 εμβολιασμοί, στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για την πορεία του σχεδίου «Ελευθερία».

Πάνω από 1.760.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μια δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εμβολιαστική κάλυψη 16,75% και 770.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,35%.

Ο κ. Θεμιστοκλέους απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις είπε ότι οι 33.600 δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson που παραλάβαμε μέχρι να βγει απόφαση του EMA, του FDA και της ελληνικής επιτροπής εμβολιασμών, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Όμως όπως τόνισε αυτό θα έχει μικρή επίδραση στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, «γιατί πρόκειται για μικρή ποσότητα εμβολίων της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως μικρές είναι και ποσότητες των παραδόσεων που αναμενόταν από την Johnson & Johnson έως τα μέσα Μαΐου στη χώρα μας».

Ερωτηθείς για το αν έχει αποκατασταθεί ο ρυθμός εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca, τόνισε ότι «η μη προσέλευση παρότι έχει κλειστεί ραντεβού είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με τα άλλα δύο εμβόλια της Phizer και της Moderna». Πάντως είπε ότι το 93% όσων κλείνουν ραντεβού προσέρχονται για να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca. Ωστόσο διευκρίνισε ότι τα περισσότερα ελεύθερα ραντεβού αυτή τη στιγμή για τον Απρίλιο και τον Μάιο είναι για το εμβόλιο αυτό.

Σχετικά με τις παραδόσεις των εμβολίων είπε ότι από την BioNTech-Pfizer περιμένουμε 2.150.000 δόσεις τον Μάιο και 2.425.000 τον Ιούνιο. Από την εταιρεία Moderna, περιμένουμε 354.000 τον Μάιο και 408.000 τον Ιούνιο. Από την Johnson & Johnson έχουμε παραλάβει 33.600 δόσεις και αναμένουμε 300.000 τον Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο. Τέλος, από την AstraZeneca περιμένουμε 450.000 δόσεις για κάθε μήνα.

