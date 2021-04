Αθλητικά

Σάκκαρη: εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της στη Στουτγάρδη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας και το πιστοποίησε κόντρα στην Πέτκοβιτς.

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο Grand Prix Porsche Open της Στουτγάρδης, καθώς επιβλήθηκε στην πρεμιέρα της Άντρεα Πέτκοβιτς με το πολύ πειστικό 6-2, 6-2 και προκρίθηκε στο β΄ γύρο της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε μόλις 67 λεπτά απέναντι στη Γερμανίδα, που έκανε δύο μπρέικ στο πρώτο σετ αλλά δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει απέναντι στην ορμητική αντίπαλό της.

Πως να το κάνει, άλλωστε, όταν η Σάκκαρη έδωσε ρεσιτάλ στις επιστροφές της, κερδίζοντας τέσσερα γκέιμ στο σερβίς της Πέτκοβιτς στο πρώτο σετ και άλλες δύο στο δεύτερο!

Ως προς τον αντίπαλό της στο β΄ γύρο, αυτός θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Πέτρα Κβίτοβα και την Τζένιφερ Μπρέιντι, που θα διεξαχθεί αύριο.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας (έγιναν μόνο δύο), η Μπελίντα Μπέντσιτς νίκησε εύκολα την Ναστάζια Σουνκ (Νο 928) με 6-4, 6-2.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να μπει στο Top-20 της Παγκόσμιας Κατάταξης μετά την εντυπωσιακή της πορεία στο Miami Open και φαίνεται αποφασισμένη να μην το εγκαταλείψει.

