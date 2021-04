Κοινωνία

Ασπρόπυργος: νεογέννητο βρέθηκε σε χωράφι με τον ομφάλιο λώρο

Το μωρό βρέθηκε τυλιγμένο σε μία κουβέρτα. Ποια η κατάσταση της υγείας του. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Νεογέννητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε χωράφι, στον Ασπρόπυργο, έχοντας ακόμα επάνω του τον ομφάλιο λώρο! Το μωρό βρέθηκε τυλιγμένο σε μία κουβέρτα από μια γυναίκα που άκουσε το κλάμα του και έσπευσε να δει τι συμβαίνει.

Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο με διασώστες που το φρόντισαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος είναι καλά στην υγεία του και πλέον δέχεται τη φροντίδα γιατρών και νοσηλευτών.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η μητέρα να γέννησε στο σημείο όπου άφησε το βρέφος, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που το έφερε στη ζωή.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από την εγκατάλειψη βρέφους στη Νέα Ιωνία, όταν νεαρή μητέρα άφησε το μωρό της σε καρότσι σούπερ μάρκετ.

Παρόμοιο περιστατικό είχε "παγώσει" το πανελλήνιο τον Δεκέμβριο του 2019, όταν νεογέννητο βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε υπόγειο κάδο απορριμμάτων στην Καλαμάτα.