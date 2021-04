Κοινωνία

Εκκένωση κατάληψης στην Ομόνοια (βίντεο)

Κτήριο που βρισκόταν υπό κατάληψη εκκενώθηκε από τις Αρχές το πρωί της Τρίτης.

Σε εκκένωση κατάληψης στην οδό Νικηταρά προχώρησαν το πρωί οι Αρχές.

Αστυνομία, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και κινητό συνεργείο του ΕΟΔΥ βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης στο υπό κατάληψη κτήριο στην Ομόνοια.

Οι άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο στο κτήριο τα τελευταία κτήρια αποχώρησαν από αυτό σε ήρεμο κλίμα και χωρίς να προκληθούν εντάσεις.

Έξω από το κτήριο βρίσκονταν συνεργείο του ΕΟΔΥ, που τους υπέβαλε σε τεστ για κορονοϊό.

