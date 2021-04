Αθλητικά

Λύγισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: γιατί αποχώρησε

Ο προπονητής του Μιλγουόκι, Μάικ Μπουντενχόλζερ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για την κατάσταση του Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς ηττήθηκαν στην παράταση από το Φοίνιξ με 128-127 σε έναν αγώνα όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (33 πόντοι) αποχώρησε στο 49΄ λόγω κράμπας μην μπορώντας να βοηθήσει την ομάδα του στο φινάλε.

Ο προπονητής του Μιλγουόκι, Μάικ Μπουντενχόλζερ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο, ενώ σχολίασε και το αμφισβητούμενο φάουλ του Πι Τζέι Τάκερ από το οποίο προήλθε η βολή του Ντέβιν Μπούκερ, που έκρινε το ματς.

Πιο συγκεκριμένα ο προπονητής των Μπακς είπε: «Έπαθε μία κράμπα και θεωρήσαμε πως είναι καλύτερο να μην τον βάλουμε ξανά στον αγώνα. Με δεδομένο τα πρόσφατα προβλήματα που είχε με το γόνατο του, δεν έβλεπα τον λόγο να πάρουμε τέτοιο ρίσκο. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε».

Σε ότι αφορά στο φάουλ τόνισε: «Οι διαιτητές μου είπαν πως είναι φάουλ. Δεν μου έδωσαν καμία παραπάνω εξήγηση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το Σάββατο άγγιξε το triple double σε 29 λεπτά συμμετοχής, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό στους Μπακς, αφού οι Γκρίζλις, ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν μέσα στο Μιλγουόκι, νικώντας με 128-115.