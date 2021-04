Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: τι θα ισχύσει για τεκμήρια διαβίωσης και ηλεκτρονικές δαπάνες (βίντεο)

Νέα μέτρα ενίσχυσης για μακροχρόνια άνεργους και εποχικά εργαζόμενους στον Τουρισμό. Πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε φέτος. Τι θα κριθεί στις συζητήσεις με τους Θεσμούς.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εργασίας μέτρα για την ενίσχυση των μακροχρόνια ανέργων αλλά και των εργαζόμενων εποχικά στον Τουρισμό.

Ερωτηθείς για τα τεκμήρια διαβίωσης, είπε ότι παρότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και δεν θα πληρώσουν άδικους φόρους.

Το ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση της πραγματοποίησης δαπανών σε ποσοστό 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές, μόνο που στην περίπτωση αυτή οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με πιο σύνθετα κριτήρια, τα οποία θα είναι και ηλικιακά.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων για μειωμένα ή μηδενικά ενοίκια, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι γίνεται μια προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες και διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν πληρωμές καθώς τα χρήματα είναι διαθέσιμα.

Σε ότι αφορά την προκαταβολή φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είπε ότι αυτό αποτελεί, όπως και μια σειρά άλλων θεμάτων, αντικείμενο συζήτησης με τους Θεσμούς, η οποία θα γίνει σήμερα.

Ο κ. Σκυλακάκης ήταν κατηγορηματικά αρνητικός στο ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο μνημόνιο, αλλά επεσήμανε ότι αυτό που θα γίνει είτε το 2023 είτε το 2024, είναι ότι θα επανέλθουμε στο καθεστώς των δημοσιονομικών στόχων, με την υποχρέωση για πλεονάσματα τα οποία όμως θα είμαι μικρότερα από αυτά που είχαν υπολογιστεί αρχικά.

Σε ότι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, είπε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν και σε αυτό το θέμα κατόπιν συνεννόησης με τους Θεσμούς, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι και φέτος θα πληρώσουμε τα ίδια χρήματα με πέρυσι.

Τέλος, σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν αυξηθεί και λόγω της πανδημίας, υπογράφηκε ήδη απόφαση με την οποία μεταφέρονται στο τέλος του έτους, με τη δυνατότητα ένταξης είτε σε 24 άτοκες δόσεις, είτε σε 48 με επιτόκιο 2,5%.

