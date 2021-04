Κόσμος

Αστυνομική βία στις ΗΠΑ: μπουνιές στο πρόσωπο ακινητοποιημένου διαδηλωτή (βίντεο)

Στο πρόσωπο χτυπούν οι αστυνομικοί τον ακινητοποιημένο άνδρα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ένας αστυνομικός καταγράφηκε σε βίντεο να χτυπά διαδηλωτή στο πρόσωπο, πάνω από μία φορά.

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται ο άνδρας που έχει ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς και ο οποίος δέχεται μπουνιές στο πρόσωπο, ενώ βρίσκεται με το πρόσωπο στο έδαφος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή, μετά από διαδηλώσεις που έγιναν στο Λούισβιλ, στο Κεντάκι. Ο 29χρονος ήταν ένας από τους χιλιάδες συμμετέχοντες σε πορείες διαμαρτυρίας που έγιναν για τη δολοφονία της 26χρονης Μπριόνα Τέιλορ από αστυνομικούς, το Μάρτιο του 2020.

Όπως έχει καταγραφεί, οι αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει τον νεαρό, στον οποίον φωνάζουν πολλές φορές να σταματήσει να «σκύβει». Δευτερόλεπτα μετά τον ρίχνουν στο έδαφος, ενώ ο ένας από τους αστυνομικούς του ρίχνει τρεις μπουνιές στο πρόσωπο. Την ίδια ώρα, οι αυτόπτες μάρτυρες τους φωνάζουν να σταματήσουν.

Φαίνεται, επίσης, πως έσπασαν τα γυαλικά του άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, συνελήφθη για «πρόκληση διατάραξης», με την υπόθεση να έχει ξεκινήσει μισή ώρα πριν το σκηνικό. Οι αστυνομικοί τον κατηγόρησαν ότι δεν έφερνε κοντά τα χέρια του για να του περάσουν τις χειροπέδες.

Κατηγορήθηκε τελικά για απείθεια και αντίσταση κατά των Αρχών.

Η επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται πως το βίντεο εγείρει «σοβαρά ερωτήματα και δεν συνάδει με την εκπαίδευση των ενστόλων», ενώ είπε πως διενεργείται έρευνα για το περιστατικό.

Δεν έχε διευκρινιστεί αν ο αστυνομικός τέθηκε σε αναστολή, ούτε έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των συναδέλφων του που μετείχαν στη σύλληψη.

Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο συμμετείχε επίσης στις διαδηλώσεις, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, δεν είδε τον 29χρονο να προβάλει αντίσταση στις Αρχές.

