ΥΠΕΞ: Συνειδητά fake news η διαστρέβλωση των λεχθέντων για το γαλλικό πλοίο

Η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή δημοσιεύματα για το περιστατικό με το γαλλικό ερευνητικό και την τουρκική φρεγάτα.

«Η διαστρέβλωση των λεχθέντων ξεπερνά τα όρια και γίνεται συνειδητά fake news», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, με αφορμή δημοσιεύματα για το περιστατικό με το γαλλικό ερευνητικό και την τουρκική φρεγάτα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου σημειώνει ότι «η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο επειδή η περιοχή είναι ελληνικής δικαιοδοσίας».

Προσθέτει δε: «Είναι μια καθαρή τοποθέτηση τόσο της κυβερνητικής εκπροσώπου όσο και του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ που δεν επιδέχεται παρερμηνείας όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν ψεύτικες εντυπώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα Hurriyet φιλοξένησε ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο, την ημέρα που ο Νίκος Δένδιας βρίσκονταν στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, η Ελλάδα εξέδιδε Navtex (για τις 17-18 Απριλίου) για έρευνες γαλλικού πλοίου νότια της Κύπρου, εντός της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», κάτι όμως που «δεν έπιασε, καθώς η Τουρκία απάντησε, απομακρύνοντας το ελληνικό ερευνητικό πλοίο με γαλλική σημαία από την υφαλοκρηπίδα της».

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της και η Ελληνική Λύση, τονίζοντας: "Μετά την απαράδεκτη δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου, για την δράση τουρκικού πολεμικού εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είχαμε την χλιαρή αντίδραση του ΥΠΕΞ, που υπερασπίστηκε την Ελληνική κυριαρχία πάλι στα λόγια. Την ώρα που ο κ. Δένδιας καθησυχάζει τους Έλληνες με «ηρωικά λόγια», οι Τούρκοι συνεχίζουν τα «επικίνδυνα έργα» κατά της πατρίδας. Η κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι ο Τούρκος δεν αντιμετωπίζεται με λόγια, αλλά με έργα. Καταδίωξη και βύθιση όποιου τουρκικού πολεμικού πλοίου παραβιάζει την εθνική μας κυριαρχία. Νηοψία και σύλληψη πληρωμάτων στα τουρκικά ερευνητικά. Τέρμα τα λόγια".

