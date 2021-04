Οικονομία

Καββαθάς για Εστίαση: Σωστή η απόφαση να μην ανοίξει

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ για το άνοιγμα της εστίασης και το ρίσκο της καλοκαιρινής περιόδου.

Δεν μπορεί η εστίαση να λειτουργήσει ως εκτονωτική βαλβίδα υπό την πίεση κάποιων γεγονότων δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος της Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, επισημαίνοντας ότι το να διακινδυνεύσουμε την θερινή και τουριστική περίοδο είναι απευκταίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το άνοιγμα της εστίασης όταν το σύστημα πιέζεται και το επιδημιολογικό φορτίο είναι υψηλό με κίνδυνο να χάσουμε την καλοκαιρινή περίοδο.

“10 Μαΐου είναι μια ημερομηνία ικανή να λειτουργήσουμε και να μην ξανακλείσουμε”, τόνισε ο κ. Καββαθάς. Πρόσθεσε ότι “μετά από έξι μήνες lockdown και μια κακή χρονιά το 2020 να είχαμε ένα άνοιγμα και επιδείνωση της κατάστασης θα ήταν κάτι τραγικό για εμάς”.

