Μπακογιάννης για κορονοπάρτι: είναι υποκινούμενα από άτομα που έχουν να κερδίσουν κάτι

«Δεν είναι πάντα όλα τόσο αθώα όσο θέλουμε να τα βλέπουμε», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων. Αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο για τα κορονοπάρτι.

Αιχμές ότι τα κορονοπάρτι στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κυψέλης και αλλού είναι υποκινούμενα από άτομα «που έχουν να κερδίσουν κάτι», άφησε ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο.

«Δεν είναι πάντα όλα τόσο αθώα όσο θέλουμε να τα βλέπουμε», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ζήτησε το «μοντέλο» που εφαρμόστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στο Παγκράτι να εφαρμοστεί και όπου αλλού απαιτείται, ώστε να αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις. Ο δημόσιος χώρος, είπε, «είναι ιερός. Θέλουμε πλατείες ζωντανές, που να μας ενώνουν και όχι να μας διχάζουν».

Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης», Νάσου Ηλιόπουλου, και την αντιπαράθεση που είχε με τον αντιδήμαρχο Βασίλη Κορομάντζο, για το θέμα αυτό, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι ο αντιδήμαρχος «ανέδειξε μια έλλειψη διαφάνειας και καθαρότητας στον δημόσιο λόγο. Δεν μπορεί να είσαι και με τον... αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, ούτε απλώς να λες να ανοίξει η εστίαση. Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι ευχή. Όλοι ευχόμαστε να γυρίσουμε στην κανονικότητα» είπε και πρόσθεσε, «Μέχρι τότε οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι στις τοποθετήσεις μας».

Ο κ. Ηλιόπουλος στην τοποθέτησή του είχε ασκήσει δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το lockdown «έχει καταρρεύσει», ζήτησε να ανοίξει η εστίαση «με αυστηρά πρωτόκολλα», ενώ, αναφερόμενος στη στάση της ΕΛ.ΑΣ., είπε πως «δεν μπορεί τα όριά της να είναι το ένα, εκείνο που ανοίγει κεφάλια στη Ν. Σμύρνη, και το άλλο της απουσίας από την Πλατεία Αγίου Γεωργίου, όπου μια ολόκληρη γειτονιά δεν μπορεί να ησυχάσει γιατί κάποιοι παραβιάζουν τα υγειονομικά μέτρα και τους κανόνες κοινωνικής συνύπαρξης και κοινωνικής ησυχίας». Ρώτησε δε αν είχαν αντιληφθεί ή όχι τόσο η Δημοτική Αστυνομία και το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης την εγκατάσταση ηχητικής κάλυψης στην πλατεία.

Ο κ. Κορομάντζος «χαιρέτισε» τη στάση του κ. Ηλιόπουλου, λέγοντας ότι ζητά παρέμβαση της αστυνομίας, προκαλώντας την αντίδραση του επικεφαλής της « Ανοιχτής Πόλης». Ο κ. Ηλιόπουλος κατηγόρησε τον αντιδήμαρχο ότι διαστρεβλώνει όσα είχε πει, και δεν απαντά στα ερωτήματα που έθεσε.

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν και οι άλλοι επικεφαλής των παρατάξεων. Ο Παύλος Γερουλάνος, της παράταξης «Αθήνα είσαι εσύ», έκανε λόγο για «ξεχαρβάλωμα» του lockdown και «κυβερνητική διγλωσσία».

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Νίκος Σοφιανός, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι έχει «ταυτιστεί» με την κυβέρνηση από την αρχή «στον εγκληματικό τρόπο που αντιμετωπίζεται η πανδημία».

Για «μαφίες» διακίνησης ναρκωτικών πίσω από τα πάρτι στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου μίλησε ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα για την Ελλάδα», Γιώργος Καραμπελιάς.

«Είναι πολύς ο χρόνος του lockdown» είπε ο Γιώργος Βουλγαράκης, επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα και πάλι Αθήνα», επισημαίνοντας ότι οι ειδικοί επιστήμονες της Επιτροπής διατυπώνουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ τους, ενώ ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την παράταξη «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας», επέρριψε, μεταξύ άλλων, ευθύνες στην κυβέρνηση για μη επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων.

Πηγή: iefimerida.gr

