Αναστασιάδης: δεν θα μετατρέψω όλη την Κύπρο σε επαρχία της Τουρκίας

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς Τσαβούσογλου, περί ιδέας για δυο κράτη στην Κύπρο.

Αποκαλυπτικός όσον αφορά στους ισχυρισμούς του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι δήθεν ο ίδιος του έθεσε την ιδέα των δύο κρατών, είναι ο Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha Κύπρου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε πως όπως ο κ. Τσαβούσογλου λέει ότι υπάρχει ηχογράφηση της συζήτησης που είχαν οι δυο τους, ανάλογη ηχογράφηση έχει και η Κυβέρνηση η οποία διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.

"Του είχα ξεκαθαρίσει εξ αρχής", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας "ότι κανένας στη διεθνή κοινότητα ή την ΕΕ δεν θα αποδεχόταν τη λύση δύο κρατών". Ενόψει της Γενεύης, ο ίδιος είπε προσεύχεται η Τουρκία να εμφανιστεί με εποικοδομητική προσέγγιση, ενώ παρέθεσε τις κόκκινες γραμμές της Ε/κ περιλαμβάνοντας την επιστροφή της Αμμοχώστου αλλά και της Μόρφου.

Μεταξύ άλλων ο κ. Αναστασιάδης σε διαπίστωση του δημοσιογράφου ότι όσο δεν επιλύεται το Κυπριακό, μετατρέπονται τα κατεχόμενα σε επαρχία της Τουρκίας, είπε ότι "δεν θα διαφωνήσω, όμως, δεν θα μετατρέψω ολόκληρη την Κύπρο σε επαρχία της Τουρκίας. Δίδοντας δικαιώματα ελέγχου των αποφάσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Ήταν ένας από τους λόγους που εισηγήθηκα την αποκέντρωση.

Να περιοριστούν οι εξουσίες και είπα και στον Ακιντζί, αφού θα είμαστε σε διάλογο από κοινού να συμφωνήσουμε ποιες θα αποκεντρωθούν. Δεν μπορώ να καθορίζω εγώ ποιες θα είναι οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης. Και αφού τις συμφωνήσω μπορεί να γίνει εξουσιοδότηση ενάσκησης κάποιων εκ των εξουσιών από τις συνιστώσες πολιτείες. Π.χ φυσικό περιβάλλον, μπορεί να πούμε ότι κάθε πολιτεία θα υλοποιεί την κοινή γραμμή που αποφασίζεται από την κεντρική κυβέρνηση αλλά την ευθύνη θα την έχει η διοίκηση της κάθε μιας των πολιτειών".

Κληθείς να σχολιάσει για το πώς περιμένει την Τουρκία να εμφανιστεί στις διαπραγματεύσεις, ο Νίκος Αναστασιάδης, εξέφρασε την ευχή να παρουσιαστεί με δημιουργικές προτάσεις. «Εγώ θα πάω», πρόσθεσε, «με θετική πρόθεση, με αποφασιστικότητα να διαβουλευτώ με σοβαρότητα αυτό που έχουμε μπροστά μας, να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργούσε η τουρκική εμμονή για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση που να αντιμετωπίζει και τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων και τη δυσπιστία που δημιουργήθηκε αλλά και εκείνες των Ελληνοκυπρίων».

