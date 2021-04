Κοινωνία

Ιγνάτιος για Πάσχα: Παραδοσιακή Ανάσταση στις 12

Τα επιχειρήματα του Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού για την αναστάσιμη λειτουργία και το κάλεσμά του προς τους νέους.

Να γίνει παραδοσιακά στις 12 τα μεσάνυχτα η Ανάσταση προτείνει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος για το φετινό Πάσχα.

Σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην ΕΡΤ, ο Ιγνάτιος είπε να μη γίνει νωρίτερα η Ανάσταση, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Εκτίμησε δε ότι, αν δοθεί νωρίτερα το Άγιο Φως και ολοκληρωθεί η Αναστάσιμη Λειτουργία πιο πριν, ίσως δοθεί αφορμή για συνωστισμό στις πλατείες. «Έχω μια αίσθηση ότι αν κρατούσαμε το παραδοσιακό θα είχαμε μία μικρή έξοδο και επιστροφή πίσω στο σπίτι, έγκαιρα», εξήγησε.

Επανέλαβε, επιπλέον, την πρόταση της Ιεραρχίας για αύξηση του αριθμού των πιστών στις εκκλησίες, αιτιολογώντας ότι η πλειονότητα των πιστών που παραδοσιακά εκκλησιάζονται, έχουν εμβολιαστεί.

Κάλεσε τέλος τους νέους να είναι προσεκτικοί και να φροντίζουν τόσο τους ίδιους όσο και τους μεγαλύτερους ενώ επισήμανε ότι είναι θετικό ότι οι νέοι «βρήκαν αποκούμπι στα σκαλιά των Ιερών Ναών. Ξέρετε οι νεωκόροι μας καθαρίζουν καθημερινά τον περιβάλλοντα χώρο και τα σκαλιά των ναών και όχι το εσωτερικό τους. Καταλαβαίνω την πίεση των νέων και γι αυτό και θέτω το θέμα της ώρας της Αναστάσεως το Μ. Σάββατο».

