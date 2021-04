Ζώδια

Προβλέψεις ζωδίων από την Λίτσα Πατέρα (βίντεο)

Για ποιους έρχονται απρόβλεπτες εξελίξεις και ποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, σύμφωνα με την αστρολόγο, Λίτσα Πατέρα.

Για απρόβλεπτες εξελίξεις μας προετοιμάζουν τα ζώδια και κυρίως οι κινήσεις του Ουρανού, ο οποίος θα μείνει για επτά χρόνια στον Ταύρο, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε σε τομείς της καθημερινότητας και της οικονομίας όπου έρχονται αναταράξεις.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στις σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

