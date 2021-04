Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας στο κρατητήριο (αποκλειστικές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σκηνές από το συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», που θα προβληθεί την Τρίτη.

Ακόμη ένα καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» θα απολαύσουμε το βράδυ της Τρίτης, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Αποκλειστικό απόσπασμα, με έναν φορτισμένο διάλογο του Δούκα με τον Προύσαλη και τον Άγγελο, ενώ τον ανακρίνουν, προβλήθηκε στο «Πρωινό».





Τρίτη 20 Απριλίου - Επεισόδιο 129

Ο Δούκας περνάει το βράδυ του στο κρατητήριο, ενώ ο δικηγόρος του αναλαμβάνει να πείσει την Ανέτ ν’ αλλάξει την κατάθεσή της και να μην παραδεχτεί πως ο Δούκας διέρρηξε το αστυνομικό τμήμα. Θα πεισθεί η Ανέτ να συγκαλύψει ακόμα ένα έγκλημα του αδελφού της; Η Ασημίνα προσφέρει χείρα βοηθείας στον Νικηφόρο, ενώ τις μόνες στιγμές ευτυχίας στο σπίτι των αδελφών Σταμίρη, τις προσφέρει η παρουσία του Σέργιου. Η τύχη φαίνεται να χαμογελά στην Ουρανία όταν γνωρίζει έναν μεγαλοεπιχειρηματία της Λάρισας. Ο Μιλτιάδης είναι αποφασισμένος να σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης εναντίον του Δούκα, μέσω του Συνεταιρισμού, ενώ ο Νικηφόρος παίρνει μια απόφαση που θα ταράξει, για ακόμα μια φορά, τις σχέσεις του με τον Κωνσταντή.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύη Δρούτσα στο “Πρωινό”: ο Τριαντάφυλλος “έριξε κάτω” όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα: γιατί Κάρολος και Νταϊάνα δεν “έδεσαν” ποτέ; (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: μαθητής αρνήθηκε να κάνει self test - συνελήφθη ο πατέρας του