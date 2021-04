Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεωργαντάς για μετακινήσεις: πότε θα σταματήσουν τα sms στα 13033

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο άνοιγμα δραστηριοτήτων θεωρεί καθοριστικό για να σταματήσει η υποχρέωση αποστολής sms στο 13033, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιθανότατα εντός του Μαΐου θα σταματήσει η υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033 για την κυκλοφορία των πολιτών, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργο Γεωργαντά.

«Άμα ανοίξει η εστίαση, άμα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις θεωρώ ότι πλέον θα λείπουν και οι λόγοι (για SMS). Νομίζω ότι ο καθοριστικός μήνας για όλα αυτά θα είναι ο Μάης», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι μακάρι να τελείωναν και από αύριο τα SMS ωστόσο χρειάζεται για έναν μήνα ακόμη λίγη αυτοσυγκράτηση και αυτοπεριορισμός από όλους.

Σεισμός στη Σαντορίνη