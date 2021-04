Παράξενα

Ινδία: έσωσε παιδί από τρένο ρισκάροντας τη ζωή του (βίντεο)

Ήρωας έγινε ο νεαρός υπάλληλος που έσωσε τη ζωή του παιδιού, διακινδυνεύοντας τη δική του.

Υπάλληλος του σιδηροδρόμου στην Ινδία διέσωσε ένα παιδί που έπεσε στις γραμμές του τρένου δευτερόλεπτα πριν περάσει ο συρμός, σε ένα παρ'ολίγον ατύχημα που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ο υπάλληλος είδε το παιδί και το πλησίασε τρέχοντας, το άρπαξε και το «πέταξε» πάνω στην πλατφόρμα, προτού ανέβει και ο ίδιος.

Το βίντεο ανάρτησε στα social media ο Υπουργός Μεταφορών της Ινδίας.

«Ο κύριος Μαγιούρ Σέλκε (Mayur Shelkhe) έσωσε τη ζωή ενός παιδιού σε μια στιγμή. Ρίσκαρε τη ζωή του για να σώσει το παιδί. Η πράξη του αποτελεί παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης στο καθήκον», έγραψε ο Υπουργός στο Twitter.

Shri Mayur Shelkhe the ‘real life hero’ appreciated by staff & DRM of Mumbai Division of Central Railway. ???? pic.twitter.com/8fCSR6S4Vy — Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021

Σύμφωνα την ινδική εφημερίδα Free Press Journal, το παιδί είχε προβλήματα όρασης.

