Νευρική ανορεξία: η Φαίη Σκορδά και η Αντιγόνη Θάνου σε μια εξομολόγηση “ψυχής” (βίντεο)

Τι είπε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 στο "Πρωινό" για τον εφιάλτη της νευρικής ανορεξίας και την βουλιμία. Ποιό μήνυμα στέλνει σε όσους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Μια συγκλονιστική κατάθεση από καρδιάς για όσα βίωσε αντιμετωπίζοντας την νευρική ανορεξία έκανε η Αντιγόνη Θάνου στην Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε την δημοσιογράφο του δελτίου ειδήσεων και της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 και μίλησαν για τον εφιάλτη της νευρικής ανορεξίας.

Όπως είπε η Αντιγόνη Θάνου είχε φθάσει να ζυγίσει 39 κιλά και αισθανόταν ότι έπρεπε να χάσει και άλλο βάρος, ενώ όπως είπε, μετά από σκληρή μάχη με το μυαλό της πρώτα από όλα και με την στήριξη των γύρω της κατάφερε να βγει από την περιπέτεια αυτή και μετά βρέθηκε αντιμέτωπη με την βουλιμία.

Δείτε την συγκλονιστική συνομιλία που είχαν η Φαίη Σκορδά και η Αντιγόνη Θάνου, όπως προβλήθηκε στο «Πρωινό».

