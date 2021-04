Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: ελεύθερος ο πατέρας του μαθητή που αρνήθηκε να κάνει self test

Είχε προηγηθεί μήνυση εναντίον του 58χρονου από τον διευθυντή του σχολείου και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ελεύθερος, κατόπιν δικασίμου που όρισε η εισαγγελική Αρχή, αφέθηκε ο 58χρονος που συνελήφθη, όταν προκάλεσε ένταση στο σχολείο του γιου του, επειδή δεν επιτράπηκε στον μαθητή να εισέλθει στην τάξη χωρίς προηγούμενη υποβολή σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test). Είχε προηγηθεί μήνυση εναντίον του 58χρονου από τον διευθυντή του σχολείου και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στον εισαγγελέα που απήγγειλε εις βάρος του κατηγορίες για διέγερση σε ανυπακοή, απειλή, εξύβριση και ηθική αυτουργία σε διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Αφού ορίστηκε ρητή δικάσιμος, αφέθηκε ελεύθερος. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας στο 1ο ΓΕΛ Θέρμης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής μετά το δεύτερο διάλειμμα μπήκε στην αίθουσα διδασκαλίας για παρακολουθήσει το μάθημα της επόμενης ώρας. Έγινε αντιληπτός από τον διευθυντή, ο οποίος κατά τις ίδιες πληροφορίες, απομάκρυνε όλα τα παιδιά από την αίθουσα.

Την περασμένη Παρασκευή μητέρα μαθητή από τη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για διέγερση σε ανυπακοή. Η 49χρονη συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης μετά από παρέμβαση του Εισαγγελέα, ο οποίος ζητούσε να ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία για όσους καλούν με αναρτήσεις τους να μην εφαρμόζεται το μέτρο των self tests.

Μια ημέρα πριν διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου του Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από γονέα. Η ένταση στο Επαγγελματικό Λύκειο ξεκίνησε όταν στο χώρο του σχολείου βρέθηκαν ενήλικες εξωσχολικοί, προκάλεσαν φασαρία και εκτόξευσαν απειλές σε βάρος των καθηγητών για τα self test.





