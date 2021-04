Αθλητικά

Γιαννιτσά: Ποδοσφαιριστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του 25χρονου ποδοσφαιριστή που είχε περάσει και από τις ομάδες νέων ΑΕΚ και Άρη.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Γιαννιτσά, μετά την είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή της τοπικής Αναγέννησης, Παναγιώτη Ξόμπλιου.

Ο άτυχος νέος έχασε τη ζωή του μετά από ανακοπή καρδίας σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ο Παναγιώτης Ξόμπλιος είχε αγωνιστεί σε Βέροια, Καλλιθέα, Καβάλα και Παναιγιάλειο, αλλά και στις ομάδες Νέων της ΑΕΚ και του Άρη.

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Γιαννιτσών:

Μαύρη ημέρα η σημερινή, καθώς ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Παναγιώτης Ξόμπλιος δεν είναι πια κοντά μας. Ο 25χρονος επιθετικός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπαθε ανακοπή καρδιάς.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

