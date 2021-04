Life

“The 2Night Show”: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με εκλεκτή παρέα την Τρίτη (εικόνες)

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, γιατί οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, η καλή παρέα όμως μένει και κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Αντελίνα Βαρθακούρη. Η γνωριμία και ο γάμος «αστραπή» με τον Χάρη Βαρθακούρη, η ζήλια, οι συζυγικοί καυγάδες, αλλά και η έννοια της συντροφικότητας και της βαθιάς αγάπης που διακατέχει το ζευγάρι. Πώς είναι η σχέση με τον πεθερό της, Γιάννη Πάριο, και για ποιο λόγο επέλεξε να κρατήσει το επίθετο Βαρθακούρη;

Μεταξύ άλλων, η Αντελίνα αναφέρεται στους λόγους που την οδήγησαν στο «τηλεοπτικό διαζύγιο» με τον Alpha, καθώς και για τη μεταγραφή της στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σου Κου Family» που παρουσιάζει μαζί με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη. Πώς της φαίνεται ο Χάρης ως παρουσιαστής και πώς κρίνει την τηλεοπτική τους συνύπαρξη; Τέλος, αποκαλύπτει αν η εκπομπή τους θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν.

Η Χριστίνα Τσάφου κάνει μοναδική είσοδο στο στούντιο του «The 2Night Show» ως easy rider για να συναντήσει τον Γρηγόρη! Η αγαπημένη ηθοποιός αποκαλύπτει πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική και εξηγεί τι ρόλο έπαιξε ο Νίκος Κούρκουλος.

Στη συνέχεια, μιλάει για τον χωρισμό των γονιών της, εξηγεί γιατί μεγάλωσε με την οικογένεια του πατέρα της και αποκαλύπτει πόσο πολύ της έλειπε η παρουσία της μητέρα της στην καθημερινότητά της. Τέλος, αναφέρεται στο «Καφέ Της Χαράς», που ολοκληρώνεται φέτος, αλλά και στον ρόλο της Χάιδως Πολυμενέα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Σταύρος Ιωάννης Γκολέμας. Το διεθνούς φήμης μοντέλο εξηγεί γιατί άφησε το μόντελινγκ και στράφηκε στην ολιστική θεραπεία μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, που του άλλαξε ριζικά τη ζωή.

Τέλος, αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που ακολουθεί πλέον, κάνοντας ασκητικές νηστείες και χορτοφαγική διατροφή, και αποφεύγοντας όπως λέει «να μετατρέπει το σώμα του σε τάφο νεκρών ζώων».

