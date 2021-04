Πολιτική

Τσίπρας σε δικηγόρους για τον κορονοϊό: η Κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα για την προστασία σας

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε τηλεδιάσκεψη με τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε χθες Δευτέρα, 19 Απριλίου, τηλεδιάσκεψη με τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να ακούσει τους προβληματισμούς των δικηγόρων για τη θεσμική πορεία της Δικαιοσύνης στη χώρα, καθότι η κυβέρνηση έχει έως σήμερα αποτύχει να λάβει τα στοιχειώδη και απολύτως αναγκαία μέτρα προστασίας των παραγόντων της δικαιοσύνης απέναντι στον κορονοϊό, ενώ ακόμη ολιγωρεί ως προς τον αναγκαίο προγραμματισμό του εμβολιασμού τους, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας από τις αναγκαίες λειτουργίες του κράτους.

Εξάλλου, εδώ και περισσότερο από ένα έτος η Δικαιοσύνη, παρότι ο βασικός πυλώνας του κράτους δικαίου, βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας ή λειτουργεί εκτάκτως βάσει πρόχειρων και κακότεχνων νομοθετημάτων και χωρίς διαβούλευση με κανέναν αρμόδιο παράγοντα της δικαιοσύνης, με δυσμενή αποτελέσματα για την ασφάλεια δικαίου και για τα δικαιώματα των πολιτών».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «τέλος, οι εκπρόσωποι των δικηγόρων της χώρας επανέλαβαν για ακόμη μια φορά με ένταση ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει χιλιάδες επιστήμονες συναδέλφους τους, νέους και οικογενειάρχες, μόνους τους, χωρίς καμία οικονομική στήριξη, οδηγώντας τους σε καταστάσεις ανέχειας, εξαιτίας της απόλυτης αδυναμίας να ασκήσουν το επάγγελμά τους».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία τόνισε ότι αποβλέπει στην ενίσχυση της επικοινωνίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους δικηγόρους, με στόχο να αναδειχθούν και να αντιμετωπισθούν όλα αυτά τα προβλήματα.

