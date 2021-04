Life

Ο Μάριος Αθανασίου στο “Πρωινό” για την ηλικία και την σχέση με τον γιό του (βίντεο)

Αποκαλυπτικός ο Μάριος Αθανασίου, μίλησε για τον πατέρα του, τις καταγγελίες στο Θέατρο και τα μαγαζιά του, αυτό που έχει πραγματικά και εκείνο στην σειρά “Ήλιος”.

Ο Μάριος Αθανασίου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο "Πρωινό" και μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, αλλά και τις καταγγελίες στον χώρο του Θεάτρου.

Ο πρωταγωνιστής της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", προκάλεσε τα θετικά σχόλια των Φαίης Σκορδά και Γιώργου Λιάγκα για την εξωτερική εμφάνιση του. Μάλιστα, με αφορμή σχόλια του Γιώργου Λιάγκα πως δεν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια, αποκάλυψε πως διανύει το 47ο έτος της ηλικίας του και ότι δεν χρησιμοποιεί κρέμες ή άλλες μεθόδους για να φροντίσει το πρόσωπο του.

Ακόμη, αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα στη σχέση που έχει με τον 16χρονο γιο του, Αλέξανδρο, με τον οποίο συγκατοικούν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Σε συνέχεια της συζήτησης αυτής, ο Μάριος Αθανασίου μίλησε και για τη σχέση που είχε ο ίδιος με τον πατέρα του, η οποία όπως αποκάλυψε, μοιάζει πολύ με αυτή που έχει εκείνος με τον γιο του.

«Με τον πατέρα μου είχα διαρκώς μια σχέση να ανταγωνίζομαι. Η σχέση μου με τον Αλέξανδρο είναι καρμπόν, άσχετα αν είναι πολύ διαφορετική γιατί το έχω προσπαθήσει, μεγαλώνουμε μαζί, μιλάμε κλπ.. Ουσιαστικά την ίδια διαδρομή τράβηξε. Ήταν κάτι που δεν ήθελα να κάνω ποτέ στη ζωή μου, δηλαδή χώρισα όταν ήταν ακριβώς ενός έτους. Και μετά έκανα μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσω να το κάνω όσο καλύτερα μπορούσα. Είναι μια σχέση που συνεχώς την ανταγωνίζομαι και προσπαθώ να την κάνω καλύτερη», είπε ο Μάριος Αθανασίου, προσθέτοντας ότι η απουσία του πατέρα του από τη ζωή του τον πείσμωσε και τον έκανε καλύτερο στο μεγάλωμα των δικών του παιδιών.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που έχουν γίνει για ανθρώπους του Θεάτρου, λέγοντας ότι γνωρίζει περισσότερα πράγματα απο όσα έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας και τονίζοντας ότι πλέον τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

Ο Μάριος Αθανασίου μίλησε ακόμη για την σειρά «Ήλιος» και το μαγαζί που έχει σε αυτήν, το οποίο μάλιστα «έμπλεξε» την κουβέντα του με τον Γιώργο Λιάγκα. Ακόμη, είπε για το κατάστημα που διατηρεί στα βορειοανατολικά προάστια της Αττικής και ένα σύλλογο για μονογονεϊκές οικογένειες που σε λίγες ημέρες θα κάνει επισήμως την «εμφάνιση» του.

Δείτε και ακούστε τον Μάριο Αθανασίου στο «Πρωινό»:

