Επίθεση με καυστικό υγρό στην Κυψέλη: Ελεύθερος ο 25χρονος

Ποιοι όροι επιβλκήθηικαν στον νεαρό. Τι δήλωσε ο δικηγόρος του μετά την απόφαση.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 25χρονος που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στη νεαρή στην περιοχή της Κυψέλης.

Σε βάρος του συλληφθέντα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Όπως ενημέρωσε ο συνήγορός του Γιώργος Κλουδάς, ο εντολές του στερήθηκε το δικαίωμα της εξόδου από τη χώρα, πρέπει να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και να μην έχει καμία συναναστροφή με το θύμα.

Ο κ. Κλούδας, ανέφερε πως ο εντολέας του «αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε μία ανατροπή στην υπόθεση η οποία είχε διογκωθεί από τα ΜΜΕ. Τα πραγματικά περιστατικά είναι εντελώς διαφορετικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκαν. Δεν υπήρξε απόπειρα ανθρωποκτονίας και καυστικό υγρό, ήταν απλώς μία ατυχής στιγμή».

«Οποιαδήποτε επίθεση με καυστικό υγρό, δεν σημαίνει ότι είναι βιτριόλι. Δεν υπήρξε καμία πρόθεση αφαίρεσης ζωής», κατέληξε ο κ. Κλουδάς.

Ο νεαρός συνελήφθη στις 16 Απριλίου μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην Αθήνα. Ο δράστης είναι παλιός γνωστός της 25χρονης και συναντήθηκαν αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής για να συζητήσουν.

Σε κάποια στιγμή, όμως, ο 25χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα, που βρίσκεται στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με καυστικό υγρό, με το οποίο είχε εμποτίσει ένα πανί. Αμέσως μετά, η νεαρή διακομίστηκε με εγκαύματα στο πρόσωπο στον "Ευαγγελισμό".

