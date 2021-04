Κοινωνία

Έγκλημα στο Κορωπί: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον παιδοκτόνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποβασταζόμενος από τους αστυνομικούς, ο 76χρονος πατέρας ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε σύμφωνα με ομολογία του τον 48χρονο γιο του.

Στον ανακριτή παραπέμφθηκε πριν από λίγο, υποβασταζόμενος από τους αστυνομικούς, ο 76χρονος πατέρας ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε σύμφωνα με ομολογία του τον 48χρονο γιο του μέσα στο σπίτι του στο Κορωπί.

Σε βάρος του ηλικιωμένου ασκήθηκε νωρίτερα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Ο 76χρονος μετά από έναν καυγά σκότωσε τον γιο του, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην Αστυνομία.

Πατέρας και γιος φέρεται να λογομάχησαν στο ξυλουργείο που διατηρεί η οικογένεια και ο 76χρονος πήρε μία κυνηγετική καραμπίνα και πυροβόλησε τον 48χρονο γιο του.

Ο 76χρονος κάλεσε τις αρχές και ενημέρωσε για την πράξη του και φέρεται να τους είπε «σκότωσα τον γιο μου. Ελάτε στην οδό Αναγνώστου 40, στο Κορωπί».

Οι αστυνομικοί, όταν έφθασαν στο σπίτι, βρήκαν τον 76χρονο με το κυνηγετικό όπλο δίπλα του. Ο γιος ήταν ήδη νεκρός με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.