David Bowie: Nέα συλλογή ηχογραφήσεων του 1970

Το "The Width of a Circle" περιλαμβάνει σπάνιες και ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.

Στις 28 Μαΐου κυκλοφορεί το The Width of a Circle του David Bowie, μια συλλογή από σιγκλ που δεν περιελήφθησαν σε LP, εναλλακτικές ερμηνείες και περφόρμανς στο BBC, όλα ηχογραφημένα το 1970. Η έκδοση έρχεται σε συνέχεια της σειράς – σε έξι μέρη – Brilliant Live Adventures που εστίαζε στις συναυλίες της δεκαετίας του 1990 του τραγουδιστή-τραγουδοποιού.

Η τελευταία συλλογή με υλικό αρχείου περιλαμβάνει 21 ακυκλοφόρητες έως σήμερα ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αντλήθηκαν από μια session 14 τραγουδιών για τον John Peel που ηχογραφήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1970.

Επίσης, τη μουσική επένδυση – πέντε τραγούδια – του Bowie για το έργο του BBC «Pierrot in Tourquoise (ή, The Looking Glass Murders)» στο οποίο ο David είχε ρόλο σε μια παντομίμα. Το περίεργο αυτό τηλεοπτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον μίμο Lindsay Kemp και μεταδόθηκε το 1970 δίνοντας μια γοητευτική οπτική στα πρώτα στάδια της καλλιτεχνικής εξέλιξης του Bowie. «Ακόμη και πριν τη συνάντηση, ο David κι εγώ είχαμε νιώσει την ανάγκη να δουλέψουμε μαζί. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια του και είχε δει τις περφόρμανς μου και είχε ταυτιστεί με τα τραγούδια μου» αναπόλησε, αργότερα, ο Kemp, αναφερόμενος σε αυτή τη συνεργασία. «Τραγουδούσα με το σώμα μου τα τραγούδια της ζωής μου· τραγουδούσε, υπέροχα με τη φωνή του, τα τραγούδια της ζωής του και υποθέσαμε ότι με το να τα βάλουμε και τα δύο μαζί το κοινό δεν θα μπορούσε παρά να σαγηνευτεί. Με άλλα λόγια, ένα “διπλό” τζιν είναι μια χαρά, αλλά δύο είναι ακόμα καλύτερα».

Το σετ των δύο CD περιλαμβάνει και τέσσερα τραγούδια τα οποία ο Bowie και η τότε μπάντα του, οι Hype, έπαιξαν στη διάρκεια επίσκεψης που έκαναν τον Μάρτιο του 1970 στο The Andy Ferris Show. Δύο από αυτά, μια ερμηνεία του «Waiting for the Man» των Velvet Underground και του «The Width of a Circle», θα ακούσουμε για πρώτη φορά. Επιπλέον, περιλαμβάνει και λίγα μιξαρίσματα που έκανε, το 2020, ο παραγωγός Tony Visconti, σιγκλ, όπως των «The Prettiest Star», «London Bye, Ta-Ta», «Memory of a Free Festival», «All the Madmen» και «Holy Holy».