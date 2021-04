Κοινωνία

Πάσχα: Ανάσταση νωρίς και Επιτάφιος χωρίς κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικά με τις διαδικασίες και τα ωράρια για τις λειτουργίες τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα.

Σε συμφωνία κατέληξε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) σχετικά με τις διαδικασίες και τα ωράρια για τις λειτουργίες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά της για το γεγονός ότι όλοι οι Ιεροί Ναοί θα παραμένουν ανοικτοί για τους πιστούς σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες, σύμφωνα με όσα ζήτησε από την Ελληνική Πολιτεία.

Ως προς το ζήτημα του ωραρίου των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος, η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, αποφάσισε την χρονική μετάθεση των Ακολουθιών κατά μισή ώρα νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ. τα βράδια από την Κυριακή των Βαΐων έως την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. και την Μεγάλη Παρασκευή στις 6.00 μ.μ.

Ως προς την Ακολουθία της Αναστάσεως, η Ιερά Σύνοδος έλαβε σοβαρά υπ’ όψη τους ισχύοντες περιορισμούς της κυκλοφορίας και επιθυμώντας την καλύτερη ποιμαντική εξυπηρέτηση των πιστών, οι οποίοι δεν πρέπει επ’ ουδενί να στερηθούν την συμμετοχή στην χαρά της Αναστάσεως, απεφάσισε ομόφωνα κάνοντας χρήση της Οικονομίας της Εκκλησίας, όπως φανερώνεται στην πλούσια παράδοσή Της, την προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9.00 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου. Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο των Ιερών Ναών, σύμφωνα με την παράδοση, και θα ακολουθήσει η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία εντός του Ιερού Ναού.

Με Εγκύκλιό Της προς τις Ιερές Μητροπόλεις, την οποία θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες, η Ιερά Σύνοδος θα συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα και το Τυπικό που θα ακολουθηθεί. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι ο Επιτάφιος θα γίνει με την περιφορά γύρω από τον ναό, χωρίς κόσμο. Στους ναούς θα επιτρέπεται ένας πιστός ανά 25 τμ και με όριο 20 πιστούς. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας, ενώ θα γίνονται και self test σε ιερείς και ψάλτες.

Για την ενιαία έκφραση της θέσεως της Εκκλησίας, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισε να εμφανίζεται στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως μόνον ο Εκπρόσωπος Τύπου Αυτής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Επιπλέον, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, λαβούσα υπ’ όψη την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου επί του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ», απεφάσισε να εκφράσει τις ευχαριστίες Της προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως για το υποβληθέν σχέδιο νόμου, το οποίο κατ’ αρχήν συμμερίζεται την αγωνία και το ενδιαφέρον της Ιεράς Συνόδου για την αναβάθμιση της Δευτεροβαθμίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, ως και για την ίδρυση μεταλυκειακών δομών μαθητείας υποψηφίων Κληρικών. Περαιτέρω, απεφάσισε την παραπομπή αυτού στην μέλλουσα να συγκληθεί Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας προς ενημέρωση και επεξεργασία.

Την απομάκρυνση του σεναρίου για πασχαλιάτικη έξοδο «έδειξε» με δηλώσεις του και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, στο περιθώριο των εγκαινίων της επετειακής έκθεσης της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ανέφερε, «Βρήκαμε μια λύση να κάνουμε έναν συμψηφισμό ώστε να μην ταράξουμε τα πράγματα. Με περισσότερη ελευθερία. Αλλά δεν πιστεύουμε να έχουμε την δυνατότητα να πάμε στα χωριά μας».