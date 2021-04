Παράξενα

Βαν Γκογκ : Φόρος τιμής από... drones στον κινεζικό ουρανό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχημάτισαν την "Έναστρη Νύχτα" και άλλα έργα του Βαν Γκογκ, σημειώνοντας ρεκόρ Γκίνες.

Όποια κι όποιος δεν έχει δει το πρωτότυπο έργο «Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ στο MoMA της Νέας Υόρκης, έχει σίγουρα δει αναπαραγωγές του σε αφίσες, κούπες καφέ, T-shirt, μαξιλαράκια και αλλού. Καμία αναπαραγωγή, ωστόσο, δεν ήταν τόσο πρωτότυπη και εντυπωσιακή όσο αυτή που προσφάτως εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό στην Κίνα: 600 drones σχημάτισαν την «Έναστρη Νύχτα» και άλλα έργα του Βαν Γκογκ, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως προς τη μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας animation από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Η εταιρεία παραγωγής drones EFYI Group συνεργάστηκε με το Tianjin University στην Κίνα για να «ζωγραφίσουν» στον ουρανό κάποια από τα πιο αγαπημένα, παγκοσμίως, έργα του Βαν Γκογκ σε ένα show φωτός που έφερε το όνομα «A Tribute to Van Ghogh (Ένας φόρος τιμής στον Βαν Γκογκ)». Το εντυπωσιακό show είχε συνολική διάρκεια 26 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα

Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο drone Agile Bee II, το βάρος του οποίου είναι περίπου 1,4 κιλά, κινείται με ταχύτητα περίπου 32 χιλιομέτρων την ώρα και μπορεί να παραμείνει εν πτήσει για έως 32 λεπτά. Για να χαρακτηριστεί animation το show έπρεπε τα drones να δίνουν 12 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. H κριτής του Guinness World Records, Maggie Luo εκτίμησε ότι το show πληροί τις προδιαγραφές και κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ.

Τα drones «αφηγήθηκαν» την ιστορία της ζωής του ζωγράφου και απέτισαν φόρο τιμής όχι μόνο στην «Έναστρη Νύχτα», αλλά και στο «Σταροχώραφο με κυπαρίσσια», στη σειρά έργων «Ηλιοτρόπια» και στο «Η μουριά, το φθινόπωρο». «Σκιτσάρισαν» επίσης και άλλα έργα του, όπως τα «Η ανθισμένη αμυγδαλιά», «Υπνοδωμάτιο στην Αρλ» και «Αυτοπροσωπογραφία», μεταξύ άλλων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ήλιος” - Νέα επεισόδια: εξομολογήσεις, καταγγελίες και εκβιασμοί (εικόνες)

“Αποστολή”: Ο Θρήνος της Παναγίας, στη δημοτική (βίντεο)

Σάκκαρη: Με σούπερ ανατροπή συνεχίζει στη Μαδρίτη