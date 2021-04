Πολιτική

Μπαχτσελί: Η Ελλάδα θα χάσει το κεφάλι της

Εμπρηστικές δηλώσεις από τον ηγέτη του Κόμματος Εθνικής Δράσης της Τουρκίας και επίθεση σε Μητσοτάκη και Δένδια.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας «έπεσε σε σκληρό βράχο και έφαγε τα νύχια του», ανέφερε ο ακροδεξιός ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Δένδιας στάλθηκε στην Τουρκία ειδικά για να προκαλέσει κρίση. Αποκάλεσε «θρασύ» τον Έλληνα ΥΠΕΞ και «αναρμόδιο» τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε ότι “οι δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών αποκάλυψαν ότι στάλθηκε στην Τουρκία ειδικά για να προκαλέσει κρίση”. “Συγχαίρω ολόψυχα τον κ. Τσαβούσογλου. Εκφράζω το σεβασμό μου και στον Πρόεδρό μας που έδωσε τις οδηγίες. Ο Έλληνας Υπουργός έπεσε σε σκληρό βράχο και έφαγε τα νύχια του”, είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η μοναδική χώρα που απειλεί την ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι η Ελλάδα.

«Η Ελλάδα καταπατάει τη Συνθήκη της Λωζάννης. Οι ομογενείς μας δεν είναι μόνοι, δεν είναι απελπισμένοι, δεν είναι ποτέ απροστάτευτοι. Απ’ ό,τι φαίνεται η Ελλάδα δεν πήρε το μάθημά της από την Ιστορία. Νομίζω πως αυτή η μικροσκοπική χώρα έχει ξεχάσει. Θα ήταν καλό να τα εξηγήσει κάποιος στον αμετροεπή Δένδια και τον αχαλίνωτο Μητσοτάκη. Αν η Ελλάδα δεν συνετιστεί θα χάσει το κεφάλι της» είπε σε απειλητικό ύφος.

Σε εμπρηστικές δηλώσεις για τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, προχώρησε χθες και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα και την κόντρα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

