Οικονομία

ΦΑΓΕ: Πέθανε ο Κυριάκος Φιλίππου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έφυγε" από τη ζωή ο πρωτοπόρος και οραματιστής Κυριάκος Φιλίππου, που άλλαξε την βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα.

Έφυγε τη Δευτέρα από την ζωή ο βιομήχανος Κυριάκος Φιλίππου του ομίλου ΦΑΓΕ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η ΦΑΓΕ σημειώνονται τα εξής:

«Τη Δευτέρα 19 Απριλίου, έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Φιλίππου, ένας πρωτοπόρος, οραματιστής που άλλαξε την βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Επιστήμονας, δίκαιος εργοδότης, γενναιόδωρος αιώνιος εξερευνητής του καλύτερου. Αφήνει πίσω του μία μοναδική κληρονομιά επιχειρηματικού ήθους».

Ο Κυριάκος Φιλίππου σπούδασε χημικός μηχανικός και ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που βρήκε τον τρόπο αδρανοποίησης του γιαουρτιού, ώστε να μπορεί να τυποποιηθεί και να διαρκεί περισσότερο.

Το 2000 η τρίτη γενιά της οικογένειας Φιλίππου ανέλαβε τη διοίκηση της ΦΑΓΕ. Ο Κυριάκος Φιλίππου ωστόσο παρέμεινε Πρόεδρος.