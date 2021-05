Πολιτισμός

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου επιστρέφει ανανεωμένο

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις προβολές και τα εργαστήρια.

Κινηματογραφικές προβολές, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς, εργαστήρια, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις περιλαμβάνει η 9η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF) που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου στην Ερμούπολη και άλλες τοποθεσίες του νησιού.

Με νέο λογότυπο -σχεδιασμένο από το βραβευμένο δημιουργικό γραφείο MNP- που αντιπροσωπεύει μια κινούμενη εικόνα μοναδικότητας και συνεχούς μεταμόρφωσης, το SIFF 2021 επιστρέφει στο νησί της Σύρου για μία ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία και με νέες απρόσμενες τοποθεσίες που θα ανακοινωθούν σύντομα και θα δώσουν νέα πνοή στο ποικιλόμορφο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Από τον αρχοντικό θερινό Κινηματογράφο Παλλάς και την κοσμοπολίτικη πλατεία Μιαούλη, μέχρι το μοναδικής αισθητικής Ναυπηγείο Ταρσανάς και το φημισμένο «αυτοσχέδιο» ντράιβ-ιν σινεμά στην Ντελαγκράτσια, που έχει εξελιχθεί σε κλασικό θεσμό, το Φεστιβάλ εκτείνεται -ως είθισται- σε παραδοσιακούς και αναδιαμορφωμένους χώρους αναδεικνύοντας τη φυσιογνωμία του τόπου και την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τον πειραματισμό με διαφορετικά εργαλεία και συνθήκες θέασης.

Η επιλεγμένη θεματική «Off Season/ Εκτός Εποχής» προτείνει μία εναλλακτική οπτική στην εποχή της κρίσης και οι ταινίες του προγράμματος εστιάζουν στις διαφορετικές αντιλήψεις για τον χρόνο, τις διαφορετικές «ταχύτητες» στις οποίες λειτουργεί η ανθρωπότητα, την αναγκαστική μετακίνηση και στάση, τη διαχείριση του προσωπικού και του «ελεύθερου» χρόνου ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα του 9ου SIFF διερευνά το τι σημαίνει «εκτός εποχής» και για το οικοσύστημα, περιλαμβάνοντας στο πεδίο ορισμού και τα μη-ανθρώπινα όντα, αναζητώντας τι συμβαίνει σε πλανητικό επίπεδο και στη σφαίρα της οικολογίας. Έτσι, το 9ο SIFF επιχειρεί να διευρύνει την εμβέλειά του με ένα πρόγραμμα που, μαζί με τον χρόνο, αναθεωρεί συνεκδοχικά και τις παγιωμένες αντιλήψεις μας για τον τόπο, δοκιμάζοντας παραγωγές καλλιτεχνικών έργων εκ του σύνεγγυς και εκ του μακρόθεν, σε μια συνθήκη που καθορίζεται τόσο από το συγκεκριμένο, χαρακτηριστικό τοπίο της Σύρου, όσο και από τις συνεργασίες που καταργούν τα γεωγραφικά σύνορα, μεταξύ ατόμων και ομάδων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του παγκόσμιου χάρτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ταινίες

Το κύριο πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ, περιλαμβάνει τριάντα περίπου μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους ταινίες, στο πλαίσιο της διερεύνησης της θεματικής «Off Season/ Εκτός εποχής», αφιερώματα σε καταξιωμένους σκηνοθέτες και καλλιτέχνες. Ο προγραμματισμός του SIFF διατρέχει τα κινηματογραφικά είδη χωρίς τους περιορισμούς της αγοράς και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, επιτρέποντας να προβληθεί ευρεία γκάμα ταινιών: ανεξάρτητες, εμπορικές, art house, πειραματικές, ταινίες τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας, σε μια προσπάθεια να ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία των γεωγραφικών και κοινωνικών αντιλήψεων.

Οπτικοακουστικές περφόρμανς

Το SIFF 2021 θα παρουσιάσει ένα φάσμα οπτικοακουστικών περφόρμανς που θα περιλαμβάνει προβολή βωβών ταινιών συνοδεία ζωντανής μουσικής, μουσικές περφόρμανς και expanded cinema (όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κινηματογραφική, βίντεο, πολυμεσική περφόρμανς που διευρύνει τον ορισμό της κινηματογραφικής θέασης, σχεδιάζοντας νέους τρόπους προβολής).

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Φεστιβάλ και θα υλοποιηθούν και πέραν των ημερών διεξαγωγής της κύριας διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα:

«Εναλλακτικά Μονοπάτια»: Ένας καλλιτέχνης της κινούμενης εικόνας καλείται να οργανώσει, με επίκεντρο μια επιλεγμένη τοποθεσία της Σύρου, μια σειρά επιτόπιων δράσεων όπως πεζοπορίες, συζητήσεις και καταγραφές, για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου τόπου. Με την καθοδήγηση του καλλιτέχνη, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναλογισθούν το παρελθόν και το παρόν της Σύρου με πιο σύνθετο, βιωματικό τρόπο, και ταυτόχρονα να καταγράψουν τις εμπειρίες τους σε ψηφιακά μέσα.

«Πρώτα καρέ»: Εκπαιδευτικά κινηματογραφικά εργαστήρια για νέους και εφήβους, τα οποία έχουν ως παιδαγωγική βάση τον συνδυασμό της θεωρίας με την πρακτική εξάσκηση. Διευρύνοντας την αντίληψη των παιδιών για το κινηματογραφικό μέσο, τα εργαστήρια εστιάζουν στη μετάδοση των βασικών αρχών του σινεμά και τη δημιουργία οπτικοακουστικών έργων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

«Περιφερειακή όραση»: Το εργαστήριο «Περιφερειακή όραση: Επαναχρησιμοποιώντας το αρχείο» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 σε διαδικτυακή μορφή, με σκοπό να διευρύνει την προσβασιμότητα στα αρχεία και να ενθαρρύνει την έρευνα, τη χρήση και την αξιοποίηση τους για τη δημιουργία νέων οπτικοακουστικών έργων. Με επικεφαλής τον Tamer El Said, συνιδρυτή της Cimatheque του Καΐρου, στο εργαστήριο αυτό συμμετέχουν εννέα καλλιτεχνικές ομάδες της κινούμενης εικόνας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που καλούνται να δημιουργήσουν έργα από αρχειακό υλικό που προέρχεται από το Ιστορικό Αρχείο της Σύρου (Γ.Α.Κ.), το Syros Sound Meetings και την Cimatheque. Τα έργα που θα προκύψουν θα κάνουν πρεμιέρα στο SIFF 2021. Το εργαστήριο διεξάγεται με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen.

Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους τηρώντας τα πρωτόκολλα για τη δημόσια υγεία που θα ισχύουν τη δεδομένη περίοδο.

