Οικονομία

Σταϊκούρας: Το lockdown δεν πλήττει όλη την κοινωνία

Τι είπε για τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και την επέκταση του προγράμματος εστίασης και σε άλλους κλάδους.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, απευθυνόμενος στα μέλη του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να είναι δίπλα στους μικρομεσαίους και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που δέχθηκε κατά τη τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το Ε.Ε.Α. τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, «ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, μίλησε για την ανάγκη στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και κυρίως των κλάδων του λιανεμπορίου και του τουρισμού, καθώς έχουν πληγεί βαρύτατα από τις συνέπειες της πανδημίας. Επίσης εστίασε στην πρόταση που έχει καταθέσει το Ε.Ε.Α. για διαγραφή οφειλών και αποπληρωμή των υπόλοιπων υποχρεώσεων σε δόσεις. «Η ύφεση που έφερε η πανδημία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα το επιχειρείν και σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές, είναι αδύνατο να αποπληρωθούν από ανθρώπους που για πολύ μεγάλο διάστημα δεν είχαν έσοδα από την εργασία τους. Ήδη το ιδιωτικό χρέος ξεπέρασε τα 242 δις. ευρώ και συνεχώς αυξάνεται», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε για τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση, έκανε λόγο για επέκταση του προγράμματος εστίασης και σε άλλους κλάδους, εκδήλωσε την πρόθεση του να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων εστίασης που θα στηριχθεί από το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, άφησε «παράθυρο» βελτίωσης των μέτρων για ένδυση και υπόδηση, δεσμεύθηκε για περαιτέρω στήριξη των επαγγελματιών των Σχολών Οδηγών μέσω της Επιστρεπτέας 7, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές και για το θέμα της μείωσης ενοικίων υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα δει για πόσο μπορεί να το αντέξει.

Ο Υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε ότι η κρίση λόγω του πανδημίας είναι βαθιά και το έλλειμα θα είναι μεγαλύτερο, όπως και το χρέος. Παράλληλα όμως, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και συνολικά για την πορεία της οικονομίας. Οι λόγοι είναι ότι δεν πλήττεται όλο το κομμάτι της κοινωνίας, αυξήθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις κατά 21 δισ. ευρώ -κάτι που όπως εκτίμησε θα βοηθήσει στο άμεσο μέλλον για την τόνωση της κατανάλωσης, προέβλεψε ότι ο τουρισμός θα έχει και καλύτερη πορεία από πέρσι και αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Πάντα είναι χρήσιμο να συζητάω μαζί σας. Μου είναι χρήσιμη αυτή η επικοινωνία για να παίρνω τα μηνύματα της αγοράς», είπε ο κ. Σταϊκούρας απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. και διευκρίνισε ότι ανά ένα μήνα ή 45 ημέρες θα ήθελε να υπάρχει ανάλογη ανταλλαγή απόψεων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τοποθετήθηκαν επίσης καταθέτοντας τα δικά τους αιτήματα και τις προτάσεις τους, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. κ. Γιώργος Καββαθάς, οι Αντιπρόεδροι του Ε.Ε.Α. κκ Νίκος Γρέντζελος και Νίκος Κογιουμτσής, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Παναγιώτης Παντελής, το μέλος της ΔΕ κ. Γιώργος Ζηκόπουλος και τα μέλη του ΔΣ του Ε.Ε.Α. κκ Γιώργος Κουράσης, Γιάννης Λώλος, Δημήτρης Ραμαντζάς, Σπύρος Σταυρούλιας, Χρήστος Κοντούρης, Θεόδωρος Μάλλιος, Δημήτρης Βαρδακώστας και Βασίλης Καρναχωρίτης».

«Δείγμα άνισης μεταχείρισης το θέμα του κόστους των self-test»

Την ίδια ώρα σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αναφέρει ότι «η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μόνο με την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων μπορούμε να πετύχουμε την επιστροφή στην κανονικότητα και την ομαλή επαναλειτουργία της αγοράς. Και κυρίως να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος «πισωγυρίσματος» στο θέμα της πανδημίας και νέο lockdown.

Γι΄ αυτό το λόγο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μέσω δημόσιων τοποθετήσεων του Προέδρου του κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου αλλά και άλλων μελών της Διοίκησης, χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης για την υποχρεωτική χρήση self-test των εργαζομένων σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Όμως οφείλει να αναδείξει μία αστοχία στην εφαρμογή του μέτρου, η οποία προκαλεί προβληματισμό.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα δωρεάν self-test την εβδομάδα. Στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών όμως δεν απασχολούνται μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, όπως και οι αυτοαπασχολούμενοι. Μόνο που αυτές οι δύο κατηγορίες –σύμφωνα με όσα ισχύουν έως τώρα- δεν μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν το self-test, αλλά επιβαρύνονται με το κόστος της αγοράς του. Πέρα λοιπόν από ένα επιπλέον υποχρεωτικό έξοδο που πρέπει να καλύψουν εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία, προκύπτει και μία άνιση μεταχείριση που δεν έχει καμία θέση στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας. Εκτιμούμε ότι δεν υπήρξε πρόθεση για έναν τέτοιο διαχωρισμό και ότι αυτή η εξαίρεση προέκυψε από λάθος.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να διορθώσουν άμεσα την αστοχία, να μην επιβαρύνουν περισσότερο εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους και να στείλουν ξεκάθαρα το μήνυμα στο καταναλωτικό κοινό ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί με ασφάλεια σε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών.»