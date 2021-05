Downton Abbey: Έρχεται η δεύτερη ταινία

Life

Ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά και το 2019 κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία.

Το Downton Abbey επιστρέφει με μία νέα ταινία, η οποία πρόκειται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Δεκεμβρίου του 2021.

Το αγαπημένο franchise εποχής ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά και το 2019 κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία.

Στο Downton Abbey 2 συμμετέχουν οι γνωστοί ηθοποιοί της πρώτη ταινίας, αλλά και νέα μέλη.

Το σενάριο της ταινίας θα υπογράψει και πάλι ο Τζούλιαν Φέλοους, ενώ θα τη σκηνοθετήσει ο Σάιμον Κέρτις.

«Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά με τόσο πολλούς από εμάς να ζούμε χωριστά από την οικογένεια και τους φίλους μας, είναι τεράστια ευλογία να σκεφτόμαστε ότι οι καλύτερες στιγμές είναι μπροστά και ότι τα επόμενα Χριστούγεννα θα ενωθούμε ξανά με τους αγαπημένους χαρακτήρες του Downton Abbey» είπε ο Κέρτις.

