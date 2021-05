Life

Ίαν ΜακΚέλεν: Η πανδημία μου στέρησε τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου

Η στέρηση δουλειάς είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ηθοποιούς, τονίζει ο σταρ.

Ο Σερ Ίαν Μάρεϊ ΜακΚέλεν, μιλώντας στην Daily Telegraph δήλωσε ότι, «η πανδημία του κορoνοϊού "έχει στερήσει" στους μεγαλύτερους σε ηλικία ηθοποιούς, τη δυνατότητα να παίξουν».

Καθώς τα θέατρα εκτιμάται ότι θα ανοίξουν ξανά τους επόμενους μήνες στη Μεγάλη Βρετανία, ο 82χρονος ηθοποιός επιστρέφει στην σκηνή με την παράσταση «Άμλετ», μία προσαρμογή του θεατρικού έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Ο Βρετανός ηθοποιός είπε ότι «οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ηθοποιοί έχουν ιδιαιτέρως πληγεί από την πανδημία. Αυτό το έτος ήταν πολύ δύσκολο. Το ίδιο θα έλεγαν και οι συνάδελφοί ηθοποιοί, Μάγκι Σμιθ και Τζούντι Ντεντς. Η σκέψη της μη εργασίας είναι τρομακτική» και συνέχισε: «επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της ζωής μας η στέρηση της δουλειάς είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς».

Ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν έλαβε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και δήλωσε ότι νιώθει «ευφορία», αλλά και «τυχερός».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, στη Μεγάλη Βρετανία, τα θέατρα ενδέχεται ν' ανοίξουν, με αυστηρά μέτρα και κοινωνικές αποστάσεις, από τις 17 Μαΐου.

