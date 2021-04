Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ για Εστίαση: Να σταματήσει να κρύβεται η Κυβέρνηση

“Πυρά” Ηλιόπουλου κατά του Πρωθυπουργού. Τηλεδιάσκεψη Αχτσιόγλου-Χαρίτση με την πρωτοβουλία “Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης”.

«Από χθες η Κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην πρόταση που έκανε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και μια σειρά από επιστήμονες, για άνοιγμα της Εστίασης σε εξωτερικούς χώρους με αυστηρά πρωτόκολλα», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος. «Μία πρόταση που συμβάλλει στην αποτροπή του συνωστισμού σε υπαίθριους χώρους», προσθέτει.

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να στοχοποιεί τους πολίτες για τη δική του αποτυχία. Η κοινωνία δικαίως έχει χάσει και την εμπιστοσύνη και την υπομονή της», τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος και συμπληρώνει «Οι θυσίες όλων μας εδώ και έξι μήνες έχουν πάει χαμένες, από μία κυβέρνηση που δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν έκανε τίποτα για τις εστίες υπερμετάδοσης».

Ο κ. Ηλιόπουλος καταλήγει ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει τον έλεγχο και προσπαθεί να το κρύψει μέσα από την αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων».

Τηλεδιάσκεψη με το συντονιστικό της πρωτοβουλίας “Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης” πραγματοποίησαν η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών και ο Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Τα μέλη του συντονιστικού τόνισαν τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης λόγω του παρατεταμένου lockdown, της συσσώρευσης χρεών, της έλλειψης ρευστότητας και των ανεπαρκών μέτρων κρατικής στήριξης. Εξέφρασαν, επίσης, την ανησυχία τους για την ανυπαρξία σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομίας και οδικού χάρτη από την πλευρά της Κυβέρνησης, καθώς και για τον διαφαινόμενο αποκλεισμό της πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εστίασης από την επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ, λόγω των κριτηρίων που τίθενται, όπως και για την καθυστέρηση στην εκταμίευσή της, ενώ οι ανάγκες τους (αγορά εμπορευμάτων κ.λπ.) είναι άμεσες. Εξέθεσαν, παράλληλα, τα αιτήματά τους, μεταξύ των οποίων και η μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιδότηση στήριξης.

Η κ. Αχτσιόγλου και ο κ. Χαρίτσης, από την πλευρά τους, σημείωσαν ότι το πιο παρατεταμένο οριζόντιο lockdown στην Ευρώπη αποδείχθηκε, με ευθύνη της Κυβέρνησης, εντελώς αποτυχημένο στον έλεγχο της πανδημίας και με καταστροφικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Η άρση του lockdown, πρόσθεσαν, επ’ ουδενί δεν σημαίνει και άρση των προβλημάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους, αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξής τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, τόνισαν, κατέθεσε μία κοστολογημένη και απολύτως εφαρμόσιμη πρόταση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρύθμιση με “κούρεμα” των χρεών της πανδημίας και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις, εργαλεία ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και μείωση του ΦΠΑ της εστίασης για ένα διάστημα, καθώς και ένα συνολικό πλαίσιο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, που θα αντικαταστήσει τον αντικοινωνικό πτωχευτικό νόμο της ΝΔ. Υπογράμμισαν, επίσης, ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει την άρση του lockdown ως άλλοθι για την παύση ακόμη και των ανεπαρκών μέτρων που έχει λάβει.

Η κ. Αχτσιόγλου και ο κ. Χαρίτσης επεσήμαναν, τέλος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτείνει το ελεγχόμενο και ρυθμισμένο άνοιγμα της εστίασης, σε εξωτερικούς χώρους, με αποστάσεις, υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες ασφαλείας.

