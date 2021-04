Αθλητικά

Ηρακλής – Παναθηναϊκός: “Σφράγισαν” την πρωτιά οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός "διέλυσε" με 100αρα τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και "κλείδωσε" την πρωτιά στην κανονική περίοδο.

Ενα δεκάλεπτο, το πρώτο, βρέθηκε σε μειονεκτική θέση στο Ιβανώφειο, ο Παναθηναϊκός, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 20η αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον Ηρακλή. Στην πορεία της αναμέτρησης επέβαλλε τον ρυθμό του και επικράτησε με 100-66, αποτέλεσμα με το οποίο «κλείδωσε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο της σεζόν. Οι «πράσινοι» θα βρεθούν το Σάββατο (24/4), στην Πάτρα, για το εξ’ αναβολής ματς, της 2ης «στροφής» της Α1, απέναντι στον Προμηθέα.

Ο Προμηθέας θα είναι ο αντίπαλος και του Ηρακλή, στη Θεσσαλονίκη, για την τελευταία (22η), αγωνιστική της regular season. Στη σημερινή «μάχη», ο «Γηραιός» ήταν ανταγωνιστικός στην πρώτη περίοδο, «ανεβάζοντας» σταδιακά ταχύτητα ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου του.

Για τους «πράσινους» δεν αγωνίστηκε, εν συγκρίσει με το εξ’ αναβολής ματς την Κυριακής (18/4), στο PAOK Sports Arena, με τον ΠΑΟΚ, ο Χάουαρντ Σαντ Ρος (ζήτησε και του παρασχέθηκε άδεια για προσωπικούς λόγους), ενώ οι «κυανόλευκοι» δεν είχαν μάχιμο στο παρκέ τον Βασίλη Καββαδά.

Βρίσκοντας στόχο από τα 6.75, με τους Χέιγκινς, Χάνλαν και λειτουργώντας καλά αμυντικά, ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 3’ με +7 (10-3). Διαφορά που είχε και στο 6’ (17-10), όταν και άρχισε να αντεπιτίθεται ο Παναθηναϊκός.

Με τους Παπαπέτρου , Χεζόνια να εκτελούν με τρίποντα και τους Παπαγιάννη, Μπέντιλ να κυριαρχούν στη ρακέτα, οι «πράσινοι»... έτρεξαν σερί 27-9 που τους έστειλε στο 15’ στο 26-37. Με τη συνδρομή, δύο λεπτά αργότερα, του Κασελάκη, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με +14 (17’ 28-42), βάζοντας, επί της ουσίας, το... νερό στο αυλάκι για τη νίκη του.

Στις αρχές της τρίτης περιόδου, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με +16 (36-52), απόσταση που στο 29’ εκτοξεύτηκε στο +23 (53-76), έχοντας, στην πορεία, συνεχώς αυξητικές τάσεις. Στο 37’ ήταν στη μέγιστη τιμή της, το +36 (58-94).

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 36-50, 53-78, 66-100

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Ενετσιόνια 5 (1), Ιμπανκς 15 (1), Σχίζας, Χάνλαν 17 (3), Χέιγκινς 5 (1), Σάγκς, 7, Φίλλιος 3, Βεργίνης 3 (1), Πετανίδης 1, Γκιουζέλης 6 (1), Χάτσερ 2, Σαρικόπουλος 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Οντεν Κάτας): Μακ 4, Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης 9 (3), Παπαπέτρου 15 (1), Ουάιτ 6 (2), Ογκαστ 5, Χεζόνια 17 (3), Δίπλαρος 6, Κασελάκης 9 (1), Βουγιούκας 6, Μπέντιλ 15 (1), Μαντζούκας 2

