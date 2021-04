Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι, ρεκόρ στους διασωληνωμένους και 3789 νέα κρούσματα

Εφιαλτική η εικόνα στα νοσοκομεία της χώρας από ασθενείς με μηχανική υποστήριξη. Μακραίνει η “μαύρη λίστα” των νεκρών. Αναλυτικά τα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Από την ενημέρωση Τρίτης από τον ΕΟΔΥ, για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα, προκύπτει ισοφάριση του ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς, μαζί με δεκάδες απώλειες συμπολιτών μας και χιλιάδες νέα κρούσματα. Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.789, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 320.629 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 50 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.960 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 87, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.627 θάνατοι. Το 95.5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 847 (61.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.963 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 406 (ημερήσια μεταβολή -13.25%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 502 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)».

"Καζάνι που βράζει" παραμένει το κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρούνται συχνά συνωστισμοί σε πλατείες, όπως προκύπτει απο τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα. Τα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό και για την διασπορά του φονικού ιού σε πολλές περιοχές ανά την επικράτεια.

Παράλληλα, μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα της έρευνας στα λύματα πολλών πόλεων, καθώς καταδεικνύεται άνοδος του ιικού φορτίου έως 360% μεσα σε μία εβδομάδα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

