Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Προβληματισμός από το αυξημένο ιικό φορτίο σε πολλές περιοχές της χώρας. Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μεγαλώνει διαρκώς και σημαντικά η "μαύρη λίστα" των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ ασφυκτική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς παραμένει στα ύψη ο αριθμός των διασωληνωμένων και των νέων εισαγωγών.

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.789 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.789 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 8 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική, το προηγούμενο 24ώρο εντοπίστηκαν 1799 νέα κρούσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρείται σε πολλές περιοχές συνωστισμός σε πλατείες. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 512 νέες μολύνσεις, ενώ ανοδικά συνεχίζει η Αχαΐα με 92 νέα κρούσματα. Τριψήφιος είναι ο αριθμός των νέων μολύνσεων στην Λάρισα, ενώ σε πολλές περιοχές, κυρίως στην Κρήτη, την βόρεια Ελλάδα και την Στερέα καταγράφεται ανοδική τάση στα νέα κρούσματα, δείγμα της διασποράς του φονικού ιού.

Παράλληλα, μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα της έρευνας στα λύματα πολλών πόλεων, καθώς καταδεικνύεται άνοδος του ιικού φορτίου έως 360% μεσα σε μία εβδομάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

